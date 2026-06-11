ΗΠΑ: Συναγερμός στο Πεντάγωνο – Εντολή εκκένωσης τμημάτων του κτηρίου

Περιστατικό με «επικίνδυνα υλικά» οδήγησε σε εκκένωση αρκετών ορόφων του Πενταγώνου, στην Ουάσινγκτον.

O εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Παρνέλ, επιβεβαίωσε ότι «εντοπίστηκε πρόβλημα ποιότητας αέρα που απαιτεί προληπτικά μέτρα μέχρι να προσδιοριστεί η επικινδυνότητά του».

«Το Υπουργείο Άμνυνας εφαρμόζει τα τυπικά πρωτόκολλα προστασίας, συμπεριλαμβανομένης μιας εντολής αποκλεισμού της πληγείσας περιοχής», δήλωσε.

Πυροσβέστες αλλά και ειδικές δυνάμεις αντιμετώπισης επικίνδυνων υλικών έσπευσαν στο σημείο με μάσκες αερίων και στολές χημικής προστασίας.

Οι όροφοι από τον δεύτερο έως τον πέμπτο βρίσκονται σε lockdown, καθώς και ορισμένοι διάδρομοι, μεταδίδει το CNN.

Πηγή: CNN,Reuters