ΗΠΑ: Σκοτώθηκε σε τροχαίο ο δημοφιλής ηθοποιός Τριτ Γουίλιαμς

Τη ζωή του έχασε σε τροχαίο ο δημοφιλής Αμερικανός ηθοποιός Tριτ Γουίλιαμς, σε ηλικία 71 ετών.

Το θάνατο του ηθοποιού Τριτ Γουίλιαμς επιβεβαίωσε στο PEOPLE το απόγευμα της Δευτέρας ο επί 15 χρόνια ατζέντης του, Μπάρι ΜακΦέρσον. «Σκοτώθηκε σήμερα το απόγευμα. Έκανε αριστερά ή δεξιά [και] ένα αυτοκίνητο τον χτύπησε», είπε. «Είμαι απλά συντετριμμένος. Ήταν ο πιο ωραίος τύπος. Ήταν τόσο ταλαντούχος»

«Ήταν ηθοποιός με όλη τη σημασία της λέξεως. Οι κινηματογραφιστές τον αγαπούσαν. Ήταν η καρδιά του Χόλιγουντ από τα τέλη της δεκαετίας του 1970», συνέχισε ο ΜακΦέρσον. «Ήταν πραγματικά περήφανος για την απόδοσή του φέτος. Ήταν τόσο χαρούμενος με τις σειρές που έκανε. Είχε μια ισορροπημένη καριέρα» τόνισε.

Ο Τζέικομπ Γκρίμπλ, ο επικεφαλής της πυροσβεστικής στο Ντόρσετ του Βερμόντ, είπε στο PEOPLE ότι το δυστύχημα συνέβη τη Δευτέρα γύρω στις 5 μ.μ. στη διαδρομή 30 από το Long Trail Auto κοντά στο Ντόρσετ του Βερμόντ. Σύμφωνα με τον Gribble, το περιστατικό αφορούσε ένα μόνο αυτοκίνητο και τη μοτοσικλέτα του ηθοποιού.

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι ο οδηγός του αυτοκινήτου γύρισε και δεν είδε τη μοτοσικλέτα. Ο Γκρίμπλ λέει ότι ο μοτοσικλετιστής ήταν το μόνο άτομο που τραυματίστηκε και ένα ελικόπτερο κλήθηκε να τον μεταφέρει αεροπορικώς σε νοσοκομείο στη Νέα Υόρκη. Η αστυνομία του Βερμόντ εξέδωσε επίσης ένα δελτίο τύπου αργότερα τη Δευτέρα, επιβεβαιώνοντας την ταυτότητα του Ουίλιαμς και τις λεπτομέρειες γύρω από το δυστύχημα.

Η μακρόχρονη καριέρα του ηθοποιού χρονολογείται από το 1975, όταν έκανε το κινηματογραφικό του ντεμπούτο στο θρίλερ Deadly Hero. Από εκεί, άρχισε να αναλαμβάνει περισσότερους κινηματογραφικούς ρόλους, όπως στα φιλμ The Ritz του 1976 και The Eagle Has Landed.

Το 1979, η καριέρα του έφτασε στο απόγειο όταν πρωταγωνίστησε ως George Berger στην ταινία Hair, η οποία βασίστηκε στο μιούζικαλ του Broadway. Ο ρόλος του χάρισε τελικά την πρώτη του υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα. Αργότερα κέρδισε άλλη μια Χρυσή Σφαίρα καλύτερου ηθοποιού σε κινηματογραφική δραματική ταινία για τον ρόλο του στο Prince of the City του 1981.

Το 2002, άρχισε να υποδύεται τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Δρ Andrew «Andy» Brown στο Everwood. Πρωταγωνίστησε στη σειρά και τις τέσσερις σεζόν και μάλιστα κέρδισε υποψηφιότητα για το βραβείο SAG για την καλύτερη ερμηνεία άνδρα ηθοποιού σε δραματική σειρά το 2003-04.

Με περισσότερους από 120 τίτλους στο όνομά του, η καριέρα του Ουίλιαμς επεκτάθηκε σε τέσσερις δεκαετίες με εμφανίσεις σε ταινίες όπως το 1941 του Στίβεν Σπίλμπεργκ και το Heart of Dixie και τηλεοπτικές εκπομπές όπως τα Blue Bloods, The Late Shift, Chicago Fire και Chesapeake Shores. Ήταν παντρεμένος με την ηθοποιό Παμ Βαν Σαντ, και είχαν αποκτήσει δύο παιδιά.