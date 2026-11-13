ΗΠΑ: Σε στρατιωτική βάση μετακόμισε ο υπουργός Οικονομικών λόγω απειλών από το Ιράν – «Δεν φοβάμαι τις απειλές»

Ουπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να εκφοβιστεί από τις απειλές κατά της ζωής του που αποδίδονται στο Ιράν, παρά το γεγονός ότι αναγκάστηκε πρόσφατα να εγκαταλείψει την κατοικία του στην Ουάσινγκτον και να μετακομίσει σε αμερικανική στρατιωτική εγκατάσταση.

Μιλώντας στο CNBC, ο Μπέσεντ αναφέρθηκε στις απειλές που αντιμετωπίζουν τόσο ο ίδιος όσο και άλλοι Αμερικανοί αξιωματούχοι, επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχει λόγος να υποχωρήσει υπό το βάρος τους.

«Γαιτί να φοβηθώ όταν το γενναίο στρατιωτικό προσωπικό μας στον Κόλπο, ο πρόεδρός μας (Ντόναλντ) Τραμπ, διαρκώς λαμβάνουν απειλές κατά της ζωής τους», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη έχει απορρίψει τις κατηγορίες ότι σχεδιάζει επιθέσεις εναντίον αξιωματούχων ή άλλων προσώπων εντός της αμερικανικής επικράτειας.

Ωστόσο, ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών υποστήριξε ότι το Ιράν συμπεριφέρεται «σαν ένα επικίνδυνο ζώο στριμωγμένο στη γωνία. Επομένως ακολουθώ τις οδηγίες της Μυστικής Υπηρεσίας και έχω μετακομίσει από το σπίτι μου σε στρατιωτική βάση».

Η δημοσίευση φωτογραφίας της κατοικίας του

Ο Μπέσεντ απέδωσε εν μέρει την ανάγκη μετακόμισής του και σε δημοσίευμα της Wall Street Journal, η οποία τον Ιανουάριο του 2025 είχε δημοσιοποιήσει αεροφωτογραφία της κατοικίας του στην περιοχή Τζορτζτάουν της Ουάσινγκτον.

Ο ίδιος επέκρινε την ενέργεια της εφημερίδας, χαρακτηρίζοντάς την «Πολύ ανεύθυνο και επικίνδυνο, και τέτοια πράγματα πρέπει να σταματήσουν».

Στο μεταξύ, σύμφωνα με υπηρεσιακό σημείωμα που περιήλθε σε γνώση του Reuters στα τέλη του προηγούμενου μήνα, υψηλόβαθμος αξιωματούχος των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών είχε προειδοποιήσει ότι σχέδια που αποδίδονται στο Ιράν για επιθέσεις εναντίον Αμερικανών πολιτών και προσωπικού των ΗΠΑ βρίσκονται ήδη σε προχωρημένο στάδιο.

Η εκστρατεία οικονομικής πίεσης κατά του Ιράν

Ο Σκοτ Μπέσεντ έχει αναλάβει κεντρικό ρόλο στην αμερικανική εκστρατεία οικονομικών κυρώσεων κατά της Τεχεράνης, η οποία φέρει την ονομασία Operation Economic Outcast (Επιχείρηση Οικονομικός Απόκληρος).

Η συγκεκριμένη επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από τον Αύγουστο και αποσκοπεί στην άσκηση οικονομικής πίεσης προς το Ιράν, προκειμένου να σταματήσουν οι επιθέσεις κατά της εμπορικής ναυσιπλοΐας και να αποκατασταθεί η διέλευση από το Στενό του Ορμούζ.

Η στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδός παραμένει ουσιαστικά κλειστή μετά τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Παράλληλα με τον ναυτικό αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ, η Ουάσινγκτον έχει επιβάλει οικονομικές κυρώσεις σε τραπεζικά υποκαταστήματα της Μέσης Ανατολής, καθώς και σε άλλες επιχειρήσεις χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών που διευκολύνουν συναλλαγές με το Ιράν.