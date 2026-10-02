ΔΙΕΘΝΗ

ΗΠΑ: Ψηφοφορία στη Γερουσία έως τις 13 Δεκεμβρίου για την πυρηνική συμφωνία Τραμπ – Σαουδικής Αραβίας

από Team MyPortal.gr
Δημοσιεύθηκε από Team MyPortal.gr
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Δημοκρατικοί γερουσιαστές στις ΗΠΑ δήλωσαν την Παρασκευή ότι αναμένουν να διεξαχθεί έως τις 13 Δεκεμβρίου ψηφοφορία για τη συμφωνία της κυβέρνησης Τραμπ με τη Σαουδική Αραβία σχετικά με την ανταλλαγή τεχνολογίας πυρηνικής ενέργειας.

«Η Γερουσία θα έχει πλέον την ευκαιρία να εκπληρώσει τη θεσμική της υποχρέωση, εξετάζοντας και αξιολογώντας τον αντίκτυπο που θα μπορούσε να έχει η συμφωνία στην έναρξη μιας κούρσας πυρηνικών εξοπλισμών στη Μέση Ανατολή, καθώς και το ενδεχόμενο να υπονομεύσει τις διεθνείς προσπάθειες για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων», δήλωσε ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Τζεφ Μέρκλεϊ, σύμφωνα με το Reuters.

Ο Μέρκλεϊ συνεργάστηκε με άλλους τέσσερις Δημοκρατικούς γερουσιαστές για να εξασφαλίσει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας.

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