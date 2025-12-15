ΗΠΑ προς Νετανιάχου: Η αποσταθεροποίηση της Συρίας είναι κόκκινη γραμμή

Εν μέσω των συνεχιζόμενων προσπαθειών των ΗΠΑ να προωθήσουν μια συμφωνία ασφαλείας μεταξύ Συρίας και Ισραήλ, ο απεσταλμένος του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Τομ Μπαράκ, αναμένεται να συναντηθεί με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου σήμερα Δευτέρα (15/12).

Ενημερωμένες πηγές ανέφεραν ότι ο Μπαράκ θα παρουσιάσει μια σειρά από κόκκινες γραμμές σχετικά με την ισραηλινή στρατιωτική δραστηριότητα εντός συριακού εδάφους, σύμφωνα με το ισραηλινό κανάλι i24news.

Κατά τη συνάντησή του με τον Νετανιάχου και αρκετούς άλλους αξιωματούχους, ο απεσταλμένος των ΗΠΑ θα συζητήσει μια σειρά από περιφερειακά ζητήματα, με ιδιαίτερη έμφαση στην κατάσταση στη Συρία.

Ανησυχία των ΗΠΑ για κλιμάκωση ισραηλινών επιχειρήσεων στη νότια Συρία

Οι πηγές εξήγησαν ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες φοβούνται ότι οι αυξημένες ισραηλινές επιχειρήσεις στη νότια Συρία θα μπορούσαν να αποσταθεροποιήσουν τη χώρα».

Επίσης, ανέφεραν ότι η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει μια συμφωνία ασφαλείας μεταξύ των δύο χωρών για να αποτρέψει οποιαδήποτε κλιμάκωση.

Ο Σύρος πρόεδρος Άχμεντ αλ-Σαράα επισκέφθηκε την Ουάσιγκτον τον περασμένο μήνα και συναντήθηκε με τον Τραμπ, ο οποίος επαίνεσε τις προσπάθειές του για την ανοικοδόμηση της χώρας, δεσμεύοντας την υποστήριξή του και υποσχόμενος να άρει όλες τις κυρώσεις των ΗΠΑ.

«Συμφωνία ασφαλείας» για τη νότια Συρία επιδιώκει η Ουάσινγκτον

Η Ουάσινγκτον έχει επίσης επιδιώξει τους τελευταίους μήνες να μειώσει τις εντάσεις μεταξύ Συρίας και Ισραήλ και να μεσολαβήσει για ένα είδος συμφωνίας ασφαλείας στο νότο.

Η επίσκεψη του Μπαράκ στο Τελ Αβίβ έρχεται καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν τις σχεδόν καθημερινές τους επιδρομές στη νότια Συρία. Από την πτώση του προηγούμενου συριακού καθεστώτος πέρυσι, το Ισραήλ έχει αναπτύξει στρατεύματα και στρατιωτικό εξοπλισμό στη νότια Συρία, υπερβαίνοντας την ουδέτερη ζώνη του 1974, συμπεριλαμβανομένου του στρατηγικού σημείου παρατήρησης στο Όρος Ερμών. Ο Νετανιάχου έχει δηλώσει την επιθυμία του να δημιουργήσει μια αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη από τη Δαμασκό έως το Όρος Ερμών, μια πρόταση που απορρίφθηκε από τη συριακή πλευρά.

Έξι γύροι συνομιλιών μεταξύ Σύρων και Ισραηλινών αξιωματούχων, με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν έχουν καταφέρει να καταλήξουν σε μια συμφωνία ασφαλείας με στόχο τη σταθεροποίηση της παραμεθόριας περιοχής. Σύμφωνα με το Reuters, οι διαπραγματεύσεις έχουν σταματήσει από τον Σεπτέμβριο του 2025.

Πριν από λίγες ημέρες, ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σαάρ αποκάλυψε ότι οι συνεχιζόμενες συνομιλίες με τη Δαμασκό σχετικά με μια συμφωνία ασφαλείας αντιμετωπίζουν αυξανόμενα εμπόδια, υποστηρίζοντας ότι η συριακή πλευρά έχει εισαγάγει νέες απαιτήσεις που έχουν διευρύνει το χάσμα μεταξύ των δύο πλευρών.

Πηγή: Al-Arabiya