ΗΠΑ: Πέντε χώρες έχουν δεσμευτεί να στείλουν στρατεύματα στη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης στη Γάζα

Πέντε χώρες έχουν δεσμευτεί να στείλουν στρατεύματα στη διεθνή δύναμη ασφαλείας για τη Λωρίδα της Γάζας , δήλωσε την Πέμπτη (19/2) ο Αμερικανός υποστράτηγος Τζάσπερ Τζέφερς, που έχει οριστεί διοικητής της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης (ISF) κατά τη συνεδρίαση του νεοσύστατου «Συμβουλίου Ειρήνης».

«Οι πρώτες πέντε χώρες που έχουν δεσμευτεί να στείλουν στρατεύματα στη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης (ISF) είναι η Ινδονησία, το Μαρόκο, το Καζακστάν, το Κόσοβο και η Αλβανία. Δύο χώρες έχουν δεσμευτεί να εκπαιδεύσουν την αστυνομία – η Αίγυπτος και η Ιορδανία», δήλωσε ο Τζέφερς.

Ο ίδιος είπε επίσης ότι η αποστολή της ISF θα ξεκινήσει με την ανάπτυξη μελών της στη Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, όπου θα εκπαιδεύσουν την τοπική αστυνομία και θα επεκταθούν σταδιακά ανά τομέα.

Το μακροπρόθεσμο σχέδιο είναι η ανάπτυξη 20.000 μελών της ISF και η εκπαίδευση 12.000 αστυνομικών, συμπλήρωσε ο Αμερικανός υποστράτηγος.

Η αποκάλυψη έγινε ενώ σύμφωνα με τον Guardian η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να κατασκευάσει μια στρατιωτική βάση 5.000 ατόμων στη Γάζα, η οποία θα εκτείνεται σε περισσότερα από 350 στρέμματα, σύμφωνα με τα αρχεία συμβάσεων του Συμβουλίου Ειρήνης.

Η τοποθεσία θα χρησιμοποιηθεί ως στρατιωτική επιχειρησιακή βάση για μια μελλοντική Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης (ISF), η οποία σχεδιάζεται ως μια πολυεθνική στρατιωτική δύναμη που αποτελείται από δεσμευμένα στρατεύματα. Η ISF είναι μέρος του νεοσύστατου Συμβουλίου Ειρήνης που προορίζεται να κυβερνά τη Γάζα. Το Συμβούλιο Ειρήνης τελεί υπό την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ και ηγετικό ρόλο έχει ο γαμπρός του, Τζάρεντ Κούσνερ.

Τα σχέδια που εξέτασε ο Guardian προβλέπουν τη σταδιακή κατασκευή ενός στρατιωτικού φυλακίου που τελικά θα έχει εμβαδόν 1.400 επί 1.100 μέτρα, περικυκλωμένο από 26 θωρακισμένους πύργους παρατήρησης τοποθετημένους σε ρυμουλκούμενα, ένα πεδίο βολής μικρών όπλων, καταφύγια και μια αποθήκη στρατιωτικού εξοπλισμού για επιχειρήσεις. Ολόκληρη η βάση θα περιβάλλεται από συρματοπλέγματα.