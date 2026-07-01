ΗΠΑ: Παρέμβαση στο Κογκρέσο κατά του ενδεχομένου πώλησης μαχητικών F-35 στην Τουρκία από τον Μάικ Λόλερ

Νέα παρέμβαση στο Κογκρέσο, κατά του ενδεχομένου πώλησης μαχητικών F-35 στην Τουρκία, αυτή την φορά από τον Ρεπουμπλικανό βουλευτή Μάικ Λόλερ.

Ο νομοθέτης, σε επιστολή του προς τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ– η οποία βρίσκεται στο στάδιο της συλλογής υπογραφών- τον καλεί να διατηρήσει την απαγόρευση που επιβλήθηκε το 2019 μετά την αγορά των ρωσικών S-400 από την Άγκυρα, αναφέρει η ΕΡΤ.

Ο κ. Λόλερ υποστηρίζει ότι η «συνεχιζόμενη επιθετική στάση του Προέδρου Ερντογάν απέναντι στους σημαντικότερους εταίρους μας, καθώς και οι ανησυχητικές αμυντικές συνεργασίες του με αντιπάλους των Ηνωμένων Πολιτειών καθιστούν μια ενδεχόμενη πώληση αντίθετη προς το αμερικανικό εθνικό συμφέρον».

Ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής υπενθυμίζει ότι η κυβέρνηση Τραμπ ήταν αυτή που απέβαλε την Τουρκία από το πρόγραμμα F-35 στο παρελθόν, ενώ δίνει έμφαση και στις απαγορεύσεις που απορρέουν από τον Αμυντικό Προϋπολογισμό του 2020.