ΗΠΑ: Παραιτήθηκε ο επικεφαλής του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας λόγω του πολέμου στο Ιράν

Οεπικεφαλής του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζόζεφ Κεντ, παραιτήθηκε λόγω του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν, λέγοντας σε επιστολή προς τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ που δημοσιεύτηκε στο X ότι «το Ιράν δεν αποτελεί άμεση απειλή για το έθνος μας».

«Δεν μπορώ με καθαρή συνείδηση ​​να υποστηρίξω τον συνεχιζόμενο πόλεμο στο Ιράν. Το Ιράν δεν αποτελούσε άμεση απειλή για το έθνος μας και είναι σαφές ότι ξεκινήσαμε αυτόν τον πόλεμο λόγω πιέσεων από το Ισραήλ και το ισχυρό αμερικανικό λόμπι του», γράφει ο Κεντ, ο οποίος αντιμετώπισε κριτική για τους δεσμούς του με λευκούς εθνικιστές πριν επιλεγεί για την ανώτερη θέση στην κυβέρνηση Τραμπ.

«Στις αρχές αυτής της κυβέρνησης, υψηλόβαθμοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι και ισχυρά μέλη των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης ανέπτυξαν μια εκστρατεία παραπληροφόρησης που υπονόμευσε πλήρως την πλατφόρμα σας “Η Αμερική Πρώτα” και έσπειρε φιλοπολεμικά αισθήματα για να ενθαρρύνει έναν πόλεμο με το Ιράν.

«Αυτό το echo chamber χρησιμοποιήθηκε για να σας εξαπατήσει ώστε να πιστέψετε ότι το Ιράν αποτελούσε άμεση απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι αν χτυπούσατε τώρα, υπήρχε μια σαφής πορεία προς μια γρήγορη νίκη.

Αυτό ήταν ένα ψέμα και είναι η ίδια τακτική που χρησιμοποίησαν οι Ισραηλινοί για να μας σύρουν στον καταστροφικό πόλεμο του Ιράκ που κόστισε στο έθνος μας τη ζωή χιλιάδων από τους καλύτερους άνδρες και γυναίκες μας. Δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό το λάθος ξανά», ισχυρίζεται ο Κεντ.