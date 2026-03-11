ΗΠΑ: Πάνω από 5.000 πλήγματα σε ιρανικούς στόχους και πλοία από την έναρξη της επιχείρησης

Από την έναρξη της επιχείρησης «Επική Οργή», οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν πλήξει περισσότερους από 5.500 στόχους εντός του Ιράν , στους οποίους συμπεριλαμβάνονται πάνω από 60 πολεμικά πλοία, δήλωσε ο διοικητής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, Ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, σε ενημέρωση Τύπου την Τετάρτη.

Τα πλοία περιλαμβάνουν την καταστροφή των τελευταίων πολεμικών πλοίων κλάσης Shahid Soleimani του Ιράν την Τρίτη, ένα πολεμικό πλοίο κλάσης Jamaran του ιρανικού Ναυτικού και πολλά πολεμικά πλοία κατά τις πρώτες ημέρες της επιχείρησης.

Πρόσθεσε ότι η αποστολή των ΗΠΑ είναι να τερματίσουν την ικανότητα του Ιράν να «προβάλλει ισχύ» και να παρεμποδίζει τη διεθνή ναυτιλία που διασχίζει το Στενό του Ορμούζ.