ΗΠΑ: Ομιλία Τραμπ στο National Mall μετά την κακοκαιρία – Αναφορές στην ελευθερία, τον κομμουνισμό και τις εκλογές

Με καθυστέρηση λόγω των καιρικών συνθηκών ξεκίνησε η ομιλία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο National Mall, στην Ουάσινγκτον, στο πλαίσιο των εορτασμών για την εθνική εορτή των ΗΠΑ και τη συμπλήρωση 250 χρόνων από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας.

Λίγο νωρίτερα, οι αρχές είχαν απομακρύνει τους πολίτες που είχαν συγκεντρωθεί στο National Mall, καθώς υπήρχε κίνδυνος εκδήλωσης καταιγίδας. Οι πολίτες κλήθηκαν να αναζητήσουν προσωρινά καταφύγιο σε κοντινά μουσεία και κυβερνητικά κτίρια, προτού τους επιτραπεί να επιστρέψουν στον χώρο.

Η ομιλία του Αμερικανού προέδρου ξεκίνησε τελικά στις 23:15 τοπική ώρα, δηλαδή στις 06:15 ώρα Ελλάδας. Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα, οι εορτασμοί αναμενόταν να ολοκληρωθούν με ένα από τα μεγαλύτερα σόου πυροτεχνημάτων στην ιστορία της Ουάσινγκτον, με περίπου 850.000 πυροτεχνήματα.

«Δεν υπάρχει τρόπος να μας σταματήσουν»

Ο Ντόναλντ Τραμπ ευχαρίστησε το πλήθος που παρέμεινε ή επέστρεψε στον χώρο μετά την προσωρινή εκκένωση λόγω κακοκαιρίας.

«Θέλω να ευχαριστήσω όλους διότι έκαναν το σωστό. Είδαν τους κεραυνούς και είπαν (…) αν πρέπει να μιλήσω ενώπιον ενός ανθρώπου στις 4 τα ξημερώματα, θα είμαι εδώ. Δεν υπάρχει τρόπος να μας σταματήσουν», ανέφερε, με τους συγκεντρωμένους να τον επευφημούν.

Στην ομιλία του, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε στα ιδανικά της αμερικανικής ανεξαρτησίας, λέγοντας ότι στο National Mall οι ΗΠΑ γιορτάζουν «τον θρίαμβο της ελευθερίας επί της τυραννίας» και «τη διαρκή νίκη του αμερικανικού πνεύματος από τις 4 Ιουλίου 1776 ως τις 4 Ιουλίου 2026».

Παρουσίασε επίσης μία από τις πρώτες αμερικανικές σημαίες, εξηγώντας ότι χρονολογείται από το 1777 και φέρει τα 13 αστέρια και τις 13 ρίγες των 13 πολιτειών που διακήρυξαν την ανεξαρτησία τους.

Νέα επίθεση κατά του κομμουνισμού

Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε την αντικομμουνιστική ρητορική που έχει υιοθετήσει στις πρόσφατες ομιλίες του, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 250 χρόνια των ΗΠΑ.

«Ο κομμουνισμός είναι χαμένος και θα είναι πάντα», είπε, προσθέτοντας ότι οι Αμερικανοί στρατιώτες δεν πολέμησαν τον κομμουνισμό «στα πεδία της μάχης σε όλο τον κόσμο» για να επιτρέψουν, όπως ανέφερε, να εμφανιστεί η ίδια απειλή στις ΗΠΑ.

Αντίστοιχες αναφορές είχε κάνει και στην ομιλία του στο όρος Ράσμορ, όπου προειδοποίησε για «κομμουνιστική απειλή» στο εσωτερικό της χώρας και υποστήριξε ότι «η Αμερική δεν θα γίνει ποτέ κομμουνιστική χώρα».

Η ρητορική αυτή εντάσσεται στο προεκλογικό κλίμα ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, καθώς οι Ρεπουμπλικάνοι ανησυχούν ότι η χαμηλή δημοτικότητα του προέδρου μπορεί να τους κοστίσει τον έλεγχο του Κογκρέσου.

Αναφορά στο SAVE America Act

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε και στο νομοσχέδιο “SAVE America Act”, το οποίο προωθεί και προβλέπει αλλαγές στον τρόπο διεξαγωγής των ομοσπονδιακών εκλογών.

«Η Αμερική επέστρεψε και θέλουμε να διατηρήσουμε την Αμερική σπουδαία», ανέφερε, συνδέοντας τον στόχο αυτό με την έγκριση του νομοσχεδίου.

Όπως είπε, το σχέδιο προβλέπει ότι όλοι οι ψηφοφόροι θα πρέπει να επιδεικνύουν εκλογική ταυτότητα και «απόδειξη υπηκοότητας» προκειμένου να ψηφίσουν.

Η ομιλία στο National Mall πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 250 χρόνια από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ, οι οποίοι είχαν έντονο πολιτικό χαρακτήρα και προκάλεσαν αντιδράσεις για την προσωπική σφραγίδα που επιχειρεί να δώσει ο Ντόναλντ Τραμπ στις εκδηλώσεις.

Πηγή: CNN, Reuters