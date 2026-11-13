ΗΠΑ: Οι νίκες των Δημοκρατικών ανοίγουν τον δρόμο για αλλαγή στον τρόπο εκλογής προέδρου

Οι πρόσφατες εκλογικές νίκες των Δημοκρατικών σε σειρά αμερικανικών πολιτειών δημιουργούν νέες προοπτικές για την προώθηση μιας πρωτοβουλίας που επιδιώκει να αλλάξει τον τρόπο ανάδειξης του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, δίνοντας καθοριστικό ρόλο στο αποτέλεσμα της πανεθνικής λαϊκής ψήφου.

Όπως επισημαίνει η Washington Post, η πρωτοβουλία ενισχύεται πολιτικά, ωστόσο η εφαρμογή της εξακολουθεί να εξαρτάται από την υπέρβαση νομοθετικών δυσκολιών, ενώ θεωρείται πιθανό να ακολουθήσουν δικαστικές προσφυγές για τη συνταγματικότητά της.

Το σχέδιο βασίζεται σε μια διαπολιτειακή συμφωνία, βάσει της οποίας οι συμμετέχουσες πολιτείες αναλαμβάνουν να αποδίδουν το σύνολο των εκλεκτορικών τους ψήφων στον υποψήφιο που συγκεντρώνει τις περισσότερες ψήφους σε εθνικό επίπεδο, ακόμη και αν στο εσωτερικό τους έχει επικρατήσει διαφορετικός υποψήφιος.

Για να τεθεί σε εφαρμογή η συμφωνία, απαιτείται η συμμετοχή πολιτειών που διαθέτουν αθροιστικά τουλάχιστον 270 εκλεκτορικές ψήφους, αριθμός που αντιστοιχεί στην αναγκαία πλειοψηφία για την εκλογή προέδρου.

Οι πέντε πολιτείες που μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει η αμερικανική εφημερίδα, στη συμφωνία έχουν ήδη ενταχθεί 18 πολιτείες και η Περιφέρεια της Κολούμπια, οι οποίες διαθέτουν συνολικά 222 εκλεκτορικές ψήφους.

Οι πρόσφατες ενδιάμεσες εκλογές δημιούργησαν νέα δεδομένα, καθώς οι Δημοκρατικοί απέκτησαν τον έλεγχο τόσο των πολιτειακών νομοθετικών σωμάτων όσο και της θέσης του κυβερνήτη σε πέντε επιπλέον πολιτείες που δεν συμμετέχουν ακόμη στη συμφωνία.

Πρόκειται για την Αριζόνα, το Μίσιγκαν, τη Νεβάδα, την Πενσιλβάνια και το Ουισκόνσιν, οι οποίες διαθέτουν συνολικά 61 εκλεκτορικές ψήφους.

Εφόσον εγκριθεί η συμμετοχή τους, ο συνολικός αριθμός θα μπορούσε να ξεπεράσει το όριο των 270 εκλεκτόρων που απαιτείται για την ενεργοποίηση του νέου συστήματος.

Οι υποστηρικτές της πρωτοβουλίας επιδιώκουν να αποφευχθούν στο μέλλον περιπτώσεις όπως εκείνες των προεδρικών εκλογών του 2000 και του 2016, όταν ο Τζορτζ Ου. Μπους και ο Ντόναλντ Τραμπ εξελέγησαν πρόεδροι, παρά το γεγονός ότι οι Δημοκρατικοί αντίπαλοί τους είχαν συγκεντρώσει περισσότερες ψήφους σε πανεθνικό επίπεδο.

Η παρέμβαση Σαπίρο και οι πιθανές αλλαγές στις προεκλογικές εκστρατείες

Θετική στάση απέναντι στην πρωτοβουλία έχει εκφράσει ο κυβερνήτης της Πενσιλβάνια, Τζος Σαπίρο, ο οποίος θεωρείται ένας από τους πιθανούς διεκδικητές του προεδρικού χρίσματος το 2028.

Σε συνέντευξή του στο podcast «Pod Save America», ο Σαπίρο υποστήριξε ότι «το σημαντικότερο είναι να ακούγεται και να γίνεται σεβαστή η βούληση του λαού».

Κατά τη Washington Post, η υιοθέτηση της συμφωνίας θα μπορούσε να επιφέρει ουσιαστικές αλλαγές στον τρόπο διεξαγωγής των προεδρικών εκστρατειών.

Σήμερα, οι υποψήφιοι επικεντρώνουν μεγάλο μέρος των προσπαθειών τους σε περιορισμένο αριθμό αμφίρροπων πολιτειών, οι οποίες συχνά καθορίζουν το τελικό αποτέλεσμα.

Με την προτεινόμενη αλλαγή, η αναζήτηση ψήφων θα μπορούσε να επεκταθεί σε ολόκληρη την αμερικανική επικράτεια, καθώς κάθε επιπλέον ψήφος θα συνέβαλλε στο πανεθνικό αποτέλεσμα.

Οι υποστηρικτές του σχεδίου εκτιμούν ότι αυτό θα ενίσχυε την ανάγκη των υποψηφίων να αποκτήσουν ευρύτερη εκλογική απήχηση.

Αντίθετα, οι επικριτές του υποστηρίζουν ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να περιορίσει την πολιτική επιρροή των μικρότερων πολιτειών, καθώς οι προεδρικές εκστρατείες ενδέχεται να επικεντρωθούν στις πολυπληθέστερες, όπως η Καλιφόρνια, το Τέξας και η Φλόριντα.

Τα συνταγματικά εμπόδια και το ενδεχόμενο δικαστικών προσφυγών

Σημαντικό ζήτημα αποτελεί η συνταγματικότητα της διαπολιτειακής συμφωνίας, την οποία αμφισβητούν οι αντίπαλοί της.

Κατά την άποψή τους, μια τόσο ουσιαστική αλλαγή στον τρόπο εκλογής του Αμερικανού προέδρου προϋποθέτει αναθεώρηση του Συντάγματος και δεν μπορεί να εφαρμοστεί αποκλειστικά μέσω νομοθετικών αποφάσεων των πολιτειών.

Ο Ντάνιελ Λένινγκτον, αντιπρόεδρος του συντηρητικού Wisconsin Institute for Law and Liberty, δήλωσε στη Washington Post ότι όσοι αντιτίθενται στην πρωτοβουλία είναι προετοιμασμένοι να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη.

Ένα από τα βασικά νομικά ερωτήματα αφορά το εάν η συμφωνία μεταξύ των πολιτειών χρειάζεται την έγκριση του αμερικανικού Κογκρέσου.

Ορισμένοι από τους υποστηρικτές της θεωρούν ότι μια τέτοια έγκριση δεν αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση, αναγνωρίζουν ωστόσο ότι θα επιδιώξουν να την εξασφαλίσουν.

Παράλληλα, παραμένει ανοιχτή η διαφωνία σχετικά με το εάν ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα είχε τη δυνατότητα να ασκήσει βέτο σε μια τέτοια διαδικασία.

Οι διαφορετικοί εκλογικοί κανόνες και ο ρόλος των δικαστηρίων

Πρόσθετες νομικές δυσκολίες ενδέχεται να προκύψουν από τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των αμερικανικών πολιτειών ως προς τη διεξαγωγή των εκλογών.

Ο καθηγητής Νομικής του Πανεπιστημίου Notre Dame, Ντέρεκ Μίλερ, επισημαίνει ότι πιθανές προσφυγές θα μπορούσαν να επικεντρωθούν στο ζήτημα της διαφορετικής μεταχείρισης των ψηφοφόρων.

Οι πολιτείες εφαρμόζουν διαφορετικές διαδικασίες για την ταυτοποίηση των εκλογέων, την επιστολική ψήφο και την πρόωρη ψηφοφορία, γεγονός που θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο νομικής αμφισβήτησης.

Αντίστοιχα ερωτήματα είναι πιθανό να προκύψουν και σχετικά με τις προϋποθέσεις κατοικίας που πρέπει να πληρούν οι ψηφοφόροι.

Σύμφωνα με τον Μίλερ, οι σχετικές διαφορές ενδέχεται τελικά να οδηγηθούν τόσο στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ όσο και στα ανώτατα δικαστήρια επιμέρους πολιτειών.

Διαφορετικές απόψεις και στο εσωτερικό των Δημοκρατικών

Παρά τη νέα πολιτική δυναμική, η Washington Post υπογραμμίζει ότι δεν υπάρχει ενιαία στάση υπέρ της συμφωνίας ούτε μεταξύ των Δημοκρατικών.

Ο εκλεγμένος κυβερνήτης του Ουισκόνσιν, Ντέιβιντ Κρόουλι, έχει εκφραστεί υπέρ της υπέρβασης του υφιστάμενου συστήματος του Εκλεκτορικού Κολεγίου.

Από την άλλη πλευρά, ο εκλεγμένος κυβερνήτης της Νεβάδας, Άαρον Φορντ, δεν έχει δεσμευτεί ότι θα εγκρίνει την ένταξη της πολιτείας του στη συμφωνία.

Αντίστοιχα, η κυβερνήτης της Αριζόνας, Κέιτι Χομπς, δεν έχει ξεκαθαρίσει εάν υποστηρίζει την πρωτοβουλία.

Η εφημερίδα υπενθυμίζει ότι το 2019 είχε κατατεθεί στη Νεβάδα ανάλογο νομοσχέδιο, το οποίο δεν προχώρησε λόγω του βέτο που άσκησε ο τότε Δημοκρατικός κυβερνήτης Στιβ Σίσολοκ.

Ο Σίσολοκ είχε αιτιολογήσει την αντίθεσή του εκφράζοντας την ανησυχία ότι η προτεινόμενη αλλαγή θα μπορούσε να αποδυναμώσει τον ρόλο των μικρότερων πολιτειών στην ανάδειξη του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών.

Έτσι, παρά τις εκλογικές επιτυχίες των Δημοκρατικών και τις νέες δυνατότητες που δημιουργούνται για την επέκταση της συμφωνίας, η εφαρμογή της παραμένει εξαρτημένη από πολιτικές αποφάσεις, νομοθετικές εγκρίσεις και την έκβαση πιθανών δικαστικών διαδικασιών.