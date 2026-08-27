ΗΠΑ: Ο Τραμπ υπέγραψε διάταγμα μετονομάζοντας τη λίμνη Οντάριο σε «Λίμνη Αμερική»

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε την Πέμπτη εκτελεστικό διάταγμα για τη μετονομασία της λίμνης Οντάριο σε «Λίμνη Αμερική».

Η αλλαγή, όπως ανέφερε, θα τεθεί σε ισχύ αμέσως. Ένας σύμβουλος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι η εντολή καλεί το Υπουργείο Εσωτερικών και τον υπουργό Νταγκ Μπέργκουμ να προβούν στην αλλαγή.

Η λίμνη Οντάριο, μία από τις πέντε Μεγάλες Λίμνες της Βόρειας Αμερικής, συνορεύει τόσο με την καναδική επαρχία του Οντάριο όσο και με την αμερικανική πολιτεία της Νέας Υόρκης.

Το γραφείο του Καναδού πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνι δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Οι εμπορικές συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Καναδά κατέρρευσαν την περασμένη εβδομάδα, με κάθε πλευρά να κατηγορεί την άλλη για την αποτυχία των τριήμερων εντατικών διαπραγματεύσεων.

Πηγή: Reuters