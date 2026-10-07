ΗΠΑ: Ο Τραμπ θέλει ένα από τα θέρετρά του να γίνει επίσημη προεδρική κατοικία

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα ήθελε ένα πολυτελές συγκρότημα με γήπεδο γκολφ που έχει στη Φλόριντα να μετατραπεί σε υψηλής ασφαλείας «προεδρική κατοικία», εμπνευσμένη από τη διάσημη τοποθεσία του Καμπ Ντέιβιντ, έκανε γνωστό σήμερα ο Λευκός Οίκος.

Το νέο αυτό σχέδιο παραμένει αρκετά ασαφές, κυρίως όσον αφορά τον πιθανό οικονομικό αντίκτυπο για την οικογένεια Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, πρώην κτηματομεσίτης και λάτρης του κατασκευαστικού τομέα, έχει πολλαπλασιάσει τα εργοτάξια από τότε που επέστρεψε στον Λευκό Οίκο και διαρκώς συγχέει το όριο μεταξύ των επίσημων καθηκόντων του και των ιδιωτικών του συμφερόντων.

«Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών ζήτησε να εξεταστεί η δυνατότητα να δημιουργηθεί ένα προεδρικό καταφύγιο στο συγκρότημα με το γήπεδο γκολφ Trump International στο Παλμ Μπιτς για τους μελλοντικούς προέδρους, ώστε να μπορούν εκεί να πραγματοποιούν σημαντικές συναντήσεις σε έναν περιβάλλον διεθνούς κλάσης», δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο Γαλλικό Πρακτορείο, επιβεβαιώνοντας την πληροφορία που αποκάλυψε αρχικά ο τοπικός Τύπος.

Απαρίθμησε τα πλεονεκτήματα της τοποθεσίας αυτής: «Το ακίνητο βρίσκεται μόλις λίγα λεπτά από το διεθνές αεροδρόμιο Donald J. Trump (σ.σ. αεροδρόμιο του Παλμ Μπιτς που πρόσφατα άλλαξε ονομασία και πήρε το όνομα του προέδρου), δεν έχει κτίρια που να έχουν οπτική επαφή με τον χώρο ή σπίτια που να συνορεύουν με αυτό, έχει εξαιρετικά μέτρα ασφαλείας, βρίσκεται κοντά σε υπηρεσίες επιβολής του νόμου και τυγχάνει επίσης να είναι ένα διεθνούς φήμης γήπεδο γκολφ. Αυτές είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις για ένα προεδρικό καταφύγιο», δήλωσε.

Ο αξιωματούχος, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί, δεν διευκρίνισε εάν η οικογένεια του Ντόναλντ Τραμπ θα λάμβανε αμοιβή για τη διάθεση του συγκροτήματος με το γήπεδο γκολφ ή αν η κυβέρνηση θα γινόταν ιδιοκτήτρια του ακινήτου.

Ο Τραμπ θεωρεί ήδη τα συγκροτήματα με τα γήπεδα γκολφ που έχει ως ένα είδος παραρτημάτων του Λευκού Οίκου. Εκεί δέχεται ξένους ηγέτες, όπως πολύ πρόσφατα στην Ιρλανδία ή πέρυσι στη Σκωτία, όπου είχε συνάψει εμπορική συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση στην αίθουσα χορού ενός εκ των ακινήτων του. Τον Δεκέμβριο, σε μια άλλη ιδιόκτητη έκταση στη Φλόριντα που ανήκει στους Τραμπ, στο Μαϊάμι, θα διεξαχθεί η σύνοδος κορυφής της G20.

Αν το έργο μπορούσε να υλοποιηθεί, θα αποτελούσε μια ριζική αλλαγή σκηνικού.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επισκέπτεται μια από αυτές σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο, αλλά αποφεύγει το Καμπ Ντέιβιντ, μια στρατιωτική εγκατάσταση μέσα στην εξοχή κοντά στην Ουάσινγκτον, πιο λιτή, όπου οι φιλοξενούμενοι μένουν σε ξύλινα σαλέ.

Στο Καμπ Ντέιβιντ έχουν πραγματοποιηθεί πολλές διπλωματικές διαπραγματεύσεις υψηλού επιπέδου.

Η τοποθεσία έδωσε το όνομά της στις συμφωνίες του 1978, που υπογράφηκαν από την Αίγυπτο, το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς εκεί έγιναν οι διαπραγματεύσεις για τη σύναψή τους.