ΗΠΑ: Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια Νιούσομ μετατρέπει όλες τις θανατικές ποινές σε ισόβια κάθειρξη χωρίς αναστολή

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, ανακοίνωσε την Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου, ότι θα μετατρέψει όλες τις θανατικές ποινές στην πολιτεία σε ποινές ισόβιας κάθειρξης χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης.

Στην Καλιφόρνια βρίσκονται σήμερα 548 κρατούμενοι καταδικασμένοι σε θάνατο.

Η απόφαση του Νιούσομ έρχεται καθώς προετοιμάζεται να αποχωρήσει από το αξίωμα, έπειτα από οκτώ χρόνια στη θέση του κυβερνήτη. Το 2019 είχε επιβάλει μορατόριουμ στις εκτελέσεις στην πολιτεία, ωστόσο εκατοντάδες κρατούμενοι παρέμεναν στην πτέρυγα των μελλοθανάτων.

«Προχωρώ σε αυτή την απόφαση επειδή πιστεύω ακράδαντα ότι η κρατικά εγκεκριμένη θανάτωση είναι ασύμβατη με τις αξίες της Καλιφόρνιας, υπονομεύει τα θεμέλια του νομικού μας συστήματος και μας μειώνει όλους», ανέφερε ο Νιούσομ σε επιστολή του.

Σύμφωνα με το Σύνταγμα της Καλιφόρνιας, απαιτείται η έγκριση του Ανώτατου Δικαστηρίου της πολιτείας για την απονομή χάριτος σε οποιονδήποτε έχει καταδικαστεί για κακούργημα περισσότερες από μία φορές.

Ο κυβερνήτης χαρακτήρισε την απόφαση μία από τις δυσκολότερες επιλογές της πολιτικής του σταδιοδρομίας, αναγνωρίζοντας ότι ενδέχεται να ανασύρει επώδυνες μνήμες για τις οικογένειες των θυμάτων εγκληματικών ενεργειών.

«Ως κυβερνήτης, αναλαμβάνω αποκλειστικά την ευθύνη για αυτή την απόφαση και τις συνέπειές της, όπως ακριβώς θα αναλάμβανα αποκλειστικά την ευθύνη για κάθε εκτέλεση», έγραψε χαρακτηριστικά.

Πηγή: Associated Press