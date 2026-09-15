ΗΠΑ: Ο αγωγός Ανατολής-Δύσης της Σαουδικής Αραβίας θα λειτουργήσει ξανά τις επόμενες μέρες

Το πετρέλαιο θα αρχίσει να ξαναρέει μέσω του ζωτικής σημασίας αγωγού Ανατολής-Δύσης της Σαουδικής Αραβίας εντός των επόμενων ημερών, δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, στο CNBC την Τρίτη, αφού το βασίλειο αναγκάστηκε να τον κλείσει προσωρινά μετά από επιθέσεις ομάδων που υποστηρίζονται από το Ιράν.

«Είναι ακόμα σε στάδιο λεπτομερούς αξιολόγησης, αλλά πιστεύω ότι θα μετρηθεί [το πότε θα επαναλειτουργήσει] σε ημέρες», δήλωσε ο Ράιτ στο περιθώριο μιας συνάντησης του G20 για την ενέργεια στο Χιούστον. Ανέφερε ότι η Σαουδική Αραβία λαμβάνει μέτρα για τη μεταφορά μεγαλύτερης ποσότητας πετρελαίου εκτός του Στενού του Ορμούζ με τη βοήθεια του αμερικανικού στρατού.

Πηγές που μίλησαν στο Reutersέδωσαν διαφορετικές εκτιμήσεις για το πόσο καιρό θα παραμείνει εκτός λειτουργίας ο αγωγός, με μία από αυτές να αναφέρει ότι η επισκευή των ζημιών θα μπορούσε να διαρκέσει έως και πέντε με έξι εβδομάδες. Μια άλλη πηγή ανέφερε ότι θα μπορούσε να επιδιορθωθεί νωρίτερα και να ξαναρχίσει η μερική άντληση ενώ θα γίνονται οι επισκευές.

Ο αγωγός Ανατολής-Δύσης μήκους 1.200 χλμ. που διασχίζει την Αραβική Χερσόνησο έχει λειτουργήσει ως η κύρια διαδρομή για τον παγκόσμιο εφοδιασμό με πετρέλαιο από τη Μέση Ανατολή τους τελευταίους έξι μήνες, ενώ το στενό μεταξύ Ιράν και Ομάν έχει κλείσει σε μεγάλο βαθμό λόγω του πολέμου στο Ιράν. ​Ο αγωγός μετέφερε 4 έως 5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, ποσό που αντιστοιχεί στο 4 έως 5% της παγκόσμιας προσφοράς, γλιτώνοντας τη Σαουδική Αραβίααπό το κύριο βάρος της διαταραχής που έχει παραλύσει άλλους εξαγωγείς πετρελαίου και φυσικού αερίου του Κόλπου.

Η Ουάσιγκτον έχει αντισταθεί στα αιτήματα της Σαουδικής Αραβίας για άμεση στρατιωτική επέμβαση πέραν της υποστήριξης από τις μυστικές υπηρεσίες, ανέφεραν τρεις πηγές στο Reuters τη Δευτέρα.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σαββατοκύριακο ότι είχε συνομιλήσει με τον πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν και ότι οι Χούθι, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν και έχουν εξαπολύσει επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον του βασιλείου από την Υεμένη, είχαν επίσης επικοινωνήσει με την Ουάσινγκτον, προτρέποντάς την να παραμείνει εκτός της σύγκρουσης.

Πηγή: Reuters