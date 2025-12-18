ΗΠΑ: Νέες φωτογραφίες του Έπσταϊν – Μήνυμα για αποστολή κοριτσιών αντί 1.000 δολαρίων

Νέες φωτογραφίες για την υπόθεση Έπσταϊν δημοσίευσαν την Πέμπτη (18/12) οι Δημοκρατικοί της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ.

Εντός του φακέλου 68 αρχείων που δημοσιεύθηκε σήμερα βρίσκονται και φωτογραφίες του Μπιλ Γκέιτς και του Τζέφρι Έπσταϊν με γυναίκες αγνώστων στοιχείων

Ο Μπιλ Γκέιτς ποζάρει για φωτογραφία με μια γυναίκα της οποίας το πρόσωπο έχει σβηστεί, σε αυτή την αχρονολόγητη φωτογραφία που δημοσίευσαν οι Δημοκρατικοί στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου. House Oversight Democrats via CNN Newsource

Η τελευταία σειρά εικόνων, που δημοσιοποιήθηκε μετά το θάνατό του το 2019, έδειχνε ειδεχθείς εικόνες του Έπσταϊν με πολλές γυναίκες.

Μια σειρά φωτογραφιών έδειχνε τα μέρη του σώματος μιας άγνωστης γυναίκας με αποσπάσματα από το βιβλίο «Λολίτα» του Βλαντιμίρ Ναμπόκοφ, με το μυθιστόρημα να απεικονίζεται στο παρασκήνιο.

Ένα πόδι με ένα απόσπασμα από τη «Λολίτα» του Βλαντιμίρ Ναμπόκοφ γραμμένο πάνω του φαίνεται σε αυτή την αχρονολόγητη φωτογραφία που δημοσίευσαν οι Δημοκρατικοί στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου. House Oversight Democrats via CNN Newsource

Σε ένα στιγμιότυπο οθόνης καταγράφηκε μία συζήτηση, μέσω της εφαρμογής WhatsApp, στην οποία ο αποστολέας κάνει λόγο για αποστολή κοριτσιών με «τιμολόγηση» 1.000 δολάρων για την καθεμία, ενώ δίνονται αναλυτικά βιομετρικά στοιχεία μίας 18χρονης.

Κείμενα σχετικά με την αποστολή κοριτσιών και μια περιγραφή ενός ατόμου φαίνονται σε αυτήν την αχρονολόγητη φωτογραφία που δημοσίευσαν οι Δημοκρατικοί στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου. House Oversight Democrats via CNN Newsource

Στα ντοκουμέντα που αποκαλύφθηκαν σήμερα περιέχονται φωτογραφίες του Έπσταϊν με διάφορα άτομα, καθώς και διαβατήρια και ταυτότητες από διαφορετικές χώρες, όπως την Τσεχία, την Ουκρανία και τη Νότια Αφρική.

Ένα ουκρανικό διαβατήριο, με ορισμένες πληροφορίες σβησμένες, φαίνεται σε αυτήν την αχρονολόγητη φωτογραφία που δημοσίευσαν οι Δημοκρατικοί στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου. House Oversight Democrats via CNN Newsource

Πλήρης δημοσίευση την Παρασκευή

Οι φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν σήμερα δεν προέρχονται από την πλήρη δημοσίευση του φακέλου που αναμένεται από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της επιτυχημένης προεκλογικής του εκστρατείας το 2024, ο Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε να δημοσιοποιήσει τα αρχεία σχετικά με την υπόθεση Έπσταϊν.

Ωστόσο, αργότερα έκανε στροφή 180 μοιρών, φτάνοντας ακόμη και στο σημείο να χαρακτηρίσει τα αρχεία του Έπσταϊν «φάρσα» των Δημοκρατικών, πριν τελικά αλλάξει ξανά στάση.

Τον περασμένο μήνα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ υπέγραψε ένα νομοσχέδιο που υποχρεώνει το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ να δημοσιεύσει όλους τους φακέλους του Έπσταϊν εντός 30 ημερών.

Η προθεσμία για αυτό το χρονικό διάστημα λήγει αύριο (19/12).

Ακόμα και καθώς η προθεσμία πλησιάζει, οι Δημοκρατικοί στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής συνεχίζουν να αποκτούν και να δημοσιεύουν έγγραφα – όπως μόλις έκαναν.