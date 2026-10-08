ΗΠΑ: Νέα δίωξη στον Μαδούρο για συνωμοσία με στόχο τη διάπραξη βασανιστηρίων

Νέα δίωξη για «συνωμοσία με στόχο τη διάπραξη βασανιστηρίων» ασκήθηκε την Πέμπτη (8/10) στις ΗΠΑ σε βάρος του πρώην προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο , και της συζύγου του, Σίλια Φλόρες. Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, η υπόθεση αφορά την καταστολή πολιτικών αντιπάλων κατά την περίοδο της διακυβέρνησής του.

Το ζευγάρι κρατείται στη Νέα Υόρκη από τον Ιανουάριο και αντιμετώπιζε ήδη κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών και παραβιάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Η πληροφορία για τη συμπληρωματική δίωξη είχε μεταδοθεί από αμερικανικά μέσα ενημέρωσης την προηγούμενη ημέρα.

Τι περιγράφει το κατηγορητήριο

Στη νέα δίωξη περιγράφεται ένα σύστημα καταστολής που, σύμφωνα με τις κατηγορίες, εφαρμόστηκε από τον Μάρτιο του 2013 έως τον Ιανουάριο του 2026.

Μεταξύ των πρακτικών που αποδίδονται στο καθεστώς Μαδούρο περιλαμβάνονται ηλεκτροσόκ, ξυλοδαρμοί, εικονικοί πνιγμοί και παρατεταμένη απομόνωση πολιτικών αντιπάλων.

Η δίκη και το αίτημα αποφυλάκισης

Ο Μαδούρο και η Φλόρες συνελήφθησαν στο Καράκας από αμερικανικές δυνάμεις, κατά τη στρατιωτική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στις αρχές του έτους. Η δίκη τους έχει προγραμματιστεί για την 1η Ιουνίου 2027.