ΗΠΑ: Κυρώσεις σε βάρος 10 προσώπων και οντοτήτων για φερόμενη προμήθεια όπλων στο Ιράν

Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε σήμερα την επιβολή κυρώσεων σε βάρος 10 προσώπων και οντοτήτων – ορισμένων εκ των οποίων με έδρα την Κίνα και το Πακιστάν – επειδή φέρονται να βοήθησαν το υπουργείο Άμυνας του Ιράν να προμηθευτεί όπλα και συναφή εξαρτήματα.

Οι κυρώσεις εντάσσονται στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας της κυβέρνησης Τραμπ να απομονώσει οικονομικά το Ιράν και να το αναγκάσει να διαπραγματευτεί μία συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, ο οποίος ξεκίνησε τον Φεβρουάριο με τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Στο πλαίσιο της επιχείρησης Economic Outcast (σ.σ. Οικονομικός Παρίας), το υπουργείο Οικονομικών θα συνεχίσει να στοχεύει και να πλήττει όσους παρέχουν υλική, τεχνολογική ή οικονομική στήριξη που επιτρέπει στο ιρανικό καθεστώς να συντηρεί τις τρομοκρατικές επιχειρήσεις του», δήλωσε ο ΥΠΟΙΚ Σκοτ Μπέσεντ.

Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ «δεν θα ανεχθεί οποιαδήποτε μορφή στήριξης του καθεστώτος και θα εξακολουθήσει να εντοπίζει, να αποκαλύπτει και να απομονώνει τους αρωγούς του Ιράν», αναφέρει σε δελτίο Τύπου.