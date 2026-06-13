ΔΙΕΘΝΗ

ΗΠΑ: Κατέρριψαν ιρανικά drones που στόχευαν εμπορικά πλοία στο Ορμούζ

από Team MyPortal.gr
Δημοσιεύθηκε από Team MyPortal.gr
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Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμειςανακοίνωσαν ότι κατέρριψαν πολλά ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη τα οποία φέρονται να κατευθύνονταν εναντίον εμπορικών πλοίων που διέρχονταν από τα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), τα drones είχαν εκτοξευθεί από το Ιράν στο πλαίσιο επιχείρησης που στόχευε τη ναυσιπλοΐα στην περιοχή, προκαλώντας άμεση στρατιωτική αντίδραση.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η CENTCOM ανέφερε ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ανοιχτά για τη διεθνή ναυσιπλοΐα, παρά την ένταση που καταγράφεται στην περιοχή.

Πηγή: AFP

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