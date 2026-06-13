ΗΠΑ: Κατέρριψαν ιρανικά drones που στόχευαν εμπορικά πλοία στο Ορμούζ

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμειςανακοίνωσαν ότι κατέρριψαν πολλά ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη τα οποία φέρονται να κατευθύνονταν εναντίον εμπορικών πλοίων που διέρχονταν από τα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), τα drones είχαν εκτοξευθεί από το Ιράν στο πλαίσιο επιχείρησης που στόχευε τη ναυσιπλοΐα στην περιοχή, προκαλώντας άμεση στρατιωτική αντίδραση.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η CENTCOM ανέφερε ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ανοιχτά για τη διεθνή ναυσιπλοΐα, παρά την ένταση που καταγράφεται στην περιοχή.

Iran launched multiple one-way attack drones in an attempt to strike commercial ships transiting the Strait of Hormuz. U.S. forces have downed all of them in recent hours as traffic flow through the strait continues unimpeded. The international trade corridor remains open for… — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 13, 2026

Πηγή: AFP