ΗΠΑ και 28 χώρες στέλνουν αυστηρή προειδοποίηση στο Ιράν για επιθέσεις και δολιοφθορές

Την Τεχεράνη προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες και ακόμη 28 χώρες για τις βίαιες επιθέσεις και τις επιχειρήσεις δολιοφθοράς που αποδίδουν στο Ιράν , μετά το περιστατικό ασφαλείας που καταγράφηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου κοντά στη βρετανική στρατιωτική βάση RAF Φέρφορντ.

Σε κοινή ανακοίνωση των υπουργών Εξωτερικών, την οποία δημοσιοποίησε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, καταδικάζονται ενέργειες όπως εμπρησμοί, κυβερνοεπιθέσεις και άλλες μορφές υβριδικού πολέμου εναντίον δυτικών χωρών και των εταίρων τους.

«Κάθε ιρανική απόπειρα απειλής, φίμωσης, εκφοβισμού, παρενόχλησης ή εξαναγκασμού οποιουδήποτε στα εδάφη μας, μέσω πληρεξουσίων ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο, είναι απαράδεκτη», τονίζεται στο κείμενο, το οποίο συνυπογράφουν, μεταξύ άλλων, η Βρετανία, η Γαλλία, η Γερμανία, ο Καναδάς και η Αυστραλία.

Η Βρετανία κατηγορεί τους Φρουρούς της Επανάστασης

Νωρίτερα τη Δευτέρα (12/10), ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ δήλωσε ότι η επιχείρηση που σημειώθηκε κοντά στη βάση RAF Φέρφορντ, την οποία χρησιμοποιούν και οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, οργανώθηκε «σχεδόν βέβαια» από τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν.

Η τοποθέτησή του εντείνει την αντιπαράθεση Λονδίνου και Τεχεράνης, καθώς οι βρετανικές αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού.

Αρνείται την εμπλοκή του το Ιράν

Απαντώντας στις κατηγορίες, ο Ιρανός πρέσβης στο Λονδίνο, Σεγιέντ Αλί Μουσαβί, απέρριψε οποιαδήποτε ανάμειξη της χώρας του στην υπόθεση.

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι οι ιρανικές αρχές είναι διατεθειμένες να συνεργαστούν με τις βρετανικές υπηρεσίες για τη διερεύνηση του περιστατικού.