ΗΠΑ – Ιράν: Ενδείξεις προόδου στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου, στο τραπέζι τα πυρηνικά

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν φαίνεται να πλησιάζουν σε μια πιθανή πρόοδο στις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου, καθώς η Τεχεράνη εμφανίζεται διατεθειμένη να συζητήσει ζητήματα που αφορούν το πυρηνικό της πρόγραμμα, τα οποία μέχρι πρότινος απέκλειε από τις διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με διπλωμάτη που έχει γνώση των συνομιλιών.

Σύμφωνα με το Bloomberg, όπως ανέφερε ο διπλωμάτης, ο οποίος ζήτησε να διατηρηθεί η ανωνυμία του λόγω της ευαισθησίας των πληροφοριών, το Ιράν εξετάζει προτάσεις σχετικά με τις πυρηνικές του δραστηριότητες, τις οποίες παρουσίασε το Κατάρ, που έχει αναλάβει τον βασικό διαμεσολαβητικό ρόλο.

Ενδεχόμενη υποχώρηση της Τεχεράνης στο συγκεκριμένο ζήτημα θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό βήμα για την πρόοδο των διαπραγματεύσεων, οι οποίες παραμένουν στάσιμες μετά την κατάρρευση της προσωρινής ειρηνευτικής συμφωνίας που είχε επιτευχθεί τον Ιούνιο.

Μάλιστα, όπως αναφέρει ο διπλωμάτης, ο οποίος ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, το εξετάζει προτάσεις που αφορούν τις πυρηνικές του δραστηριότητες, οι οποίες κατατέθηκαν από το Κατάρ που είναι βασικός διαμεσολαβητής.

Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι, νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ συνομίλησε τηλεφωνικά με τον εμίρη του Κατάρ σχετικά με τις προσπάθειες αποκλιμάκωσης της έντασης στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Άλλωστε, ο Τραμπ υποστηρίζει σταθερά ότι ο κύριος στόχος του πολέμου ήταν να αποτραπεί το Ιράν από την απόκτηση πυρηνικού όπλου, αν και ελάχιστα είναι γνωστά για την έκταση της πυρηνικής δραστηριότητας της χώρας από την έναρξη της σύγκρουσης. Παρότι η Τεχεράνη διαμηνύει πάγια ότι το πυρηνικό της πρόγραμμα υπηρετεί αποκλειστικά ειρηνικούς σκοπούς, τυχόν δεσμεύσεις για μεγαλύτερη διαφάνεια θα μπορούσαν να φανούν αρκετές ώστε να δώσουν ώθηση στην ειρηνευτική διαδικασία.

Το πρακτορείο Reuters και οι New York Times είχαν αναφέρει προηγουμένως ότι το Ιράν είναι διατεθειμένο να συμβιβαστεί στο ζήτημα των πυρηνικών.