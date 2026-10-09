ΗΠΑ: Η Κέιτι Ζακαράια νέα εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου

ΗΚέιτι Ζακαράια φέρεται να είναι η νέα εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, διαδεχόμενη την Κάρολαϊν Λέβιτ, η οποία αποχώρησε από τη συγκεκριμένη θέση τον περασμένο Αύγουστο.

Την πληροφορία δημοσιεύουν οι New York Times, επικαλούμενοι δύο πρόσωπα με γνώση της διαδικασίας επιλογής.

Σύμφωνα με το Reuters, ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα του πρακτορείου για σχόλιο σχετικά με το δημοσίευμα.

Τραμπ: Έρχεται σημαντική ανακοίνωση για το ντίζελ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι θα υπάρξουν σημαντικά νέα σχετικά με το ντίζελ, καθώς οι τιμές του καυσίμου παραμένουν σε υψηλά επίπεδα λίγο πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, οι οποίες θα καθορίσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου.

«Έχουμε μια σημαντική ανακοίνωση που θα γίνει σύντομα σχετικά με το ντίζελ», δήλωσε ο Τραμπ χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Λευκό Οίκο. «Πιστεύω ότι έχουμε σημαντικά νέα σχετικά με την κατάσταση του ντίζελ. Θα το αντιμετωπίσουμε με κάθε μέσο».

Οι τιμές του ντίζελ έχουν αυξηθεί κατά 70% από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Οι πόλεμοι στο Ιράν και στην Ουκρανία έχουν προκαλέσει μια άνευ προηγουμένου παγκόσμια κρίση εφοδιασμού καυσίμων, ωθώντας τις μέσες τιμές του ντίζελ στις ΗΠΑ στα 6,28 δολάρια το γαλόνι την Πέμπτη, σύμφωνα με την AAA.