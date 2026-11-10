ΗΠΑ: Ενθρονίστηκε ο Μητροπολίτης Νέας Ιερσέης Αθηναγόρας – Υποτροφίες άνω των 500.000 δολαρίων για νέους

Την εκπαίδευση, τη στήριξη των νέων και την ενίσχυση των δεσμών της Εκκλησίας με τις ελληνορθόδοξες κοινότητες της αμερικανικής περιφέρειάς του έθεσε ως βασικούς στόχους ο νέος Μητροπολίτης Νέας Ιερσέης Αθηναγόρας, ο οποίος ενθρονίστηκε το Σάββατο 7 Νοεμβρίου.

Η τελετή φιλοξενήθηκε στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, στο Τέναφλαϊ, με τη συμμετοχή εκατοντάδων πιστών και εκπροσώπων της ελληνοαμερικανικής ομογένειας. Κατά την πρώτη δημόσια ομιλία του με τη νέα του ιδιότητα, ο Μητροπολίτης ανακοίνωσε τη σύσταση ταμείου υποτροφιών, για το οποίο έχουν ήδη συγκεντρωθεί δωρεές και δεσμεύσεις που υπερβαίνουν τα 500.000 δολάρια.

Ο Αθηναγόρας αναλαμβάνει την ποιμαντική ευθύνη 55 ελληνορθόδοξων ενοριών σε πέντε αμερικανικές πολιτείες: τη Νέα Ιερσέη, την ανατολική Πενσυλβάνια, το Ντέλαγουερ, το Μέριλαντ και τη Βιρτζίνια.

«Έρχομαι για να σας γνωρίσω, να σας ακούσω και να σας αγαπήσω»

Στην ομιλία του, ο νέος Μητροπολίτης υπογράμμισε ότι επιθυμεί να βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τους πιστούς και ιδιαίτερα με τις νεότερες γενιές, καθώς οι ελληνορθόδοξες κοινότητες καλούνται να διατηρήσουν ζωντανή τη θρησκευτική και πολιτιστική τους ταυτότητα.

«Έρχομαι για να σας γνωρίσω, να σας ακούσω και να σας αγαπήσω», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι θέλει να γνωρίσει από κοντά τις οικογένειες και τους νέους της Μητρόπολης. Όπως διευκρίνισε, η παρουσία του δεν θα περιορίζεται στους ναούς, αλλά θα επεκτείνεται στα σχολεία, στις ενοριακές εκδηλώσεις και στις καθημερινές δραστηριότητες των κοινοτήτων.

Ταμείο υποτροφιών στη μνήμη της επετείου εκλογής του Πατριάρχη Βαρθολομαίου

Κεντρική θέση στις ανακοινώσεις του κατέλαβε η δημιουργία προγράμματος υποτροφιών αφιερωμένου στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, με αφορμή τη συμπλήρωση 35 ετών από την εκλογή του στον Οικουμενικό Θρόνο.

Το πρόγραμμα προβλέπει δύο διαφορετικές μορφές οικονομικής ενίσχυσης. Η πρώτη αφορά νέους από τις ενορίες της Μητρόπολης που φοιτούν στη Θεολογική Σχολή του Τιμίου Σταυρού στη Βοστώνη, με σκοπό να ακολουθήσουν τον δρόμο της ιεροσύνης.

Η δεύτερη απευθύνεται σε αποφοίτους λυκείου της ελληνορθόδοξης κοινότητας, οι οποίοι αντιμετωπίζουν οικονομικά εμπόδια και επιθυμούν να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους σε πανεπιστήμια ή άλλα αναγνωρισμένα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης.

Ο σχεδιασμός προβλέπει τη διατήρηση του αρχικού κεφαλαίου του ταμείου, ενώ οι υποτροφίες θα καλύπτονται από τις αποδόσεις του. Με αυτόν τον τρόπο, όπως εξήγησε ο Αθηναγόρας, επιδιώκεται να εξασφαλιστεί η μακροχρόνια λειτουργία του προγράμματος και η σταθερή υποστήριξη των δικαιούχων.

Παράλληλα, ο νέος Μητροπολίτης δεσμεύθηκε να εργαστεί για την προώθηση της ελληνικής γλώσσας και τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς στις ενορίες της περιφέρειάς του.

Παρουσία του Αρχιεπισκόπου Ελπιδοφόρου και εκπροσώπου του Οικουμενικού Πατριάρχη

Στην ενθρόνιση παρέστη ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, ο οποίος παρέδωσε στον νέο Μητροπολίτη την ποιμαντορική ράβδο. Τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο εκπροσώπησε ο Μητροπολίτης Σουηδίας και πάσης Σκανδιναβίας Κλεόπας.

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής απηύθυνε στον Αθηναγόρα έκκληση να ασκήσει τα νέα του καθήκοντα με αγάπη και συμπόνια, έχοντας ως βασικό μέλημα τις ανάγκες των ανθρώπων που καλείται να ποιμάνει.

Οι δύο ιεράρχες διατηρούν μακροχρόνια φιλία, η οποία ξεκίνησε από τα παιδικά τους χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Ο ίδιος ο νέος Μητροπολίτης αναφέρθηκε στη γνωριμία τους, λέγοντας ότι συναντήθηκαν για πρώτη φορά όταν εκείνος ήταν 12 ετών και ο Ελπιδοφόρος 15.

Από την πλευρά του, ο Μητροπολίτης Κλεόπας στάθηκε στις αλλαγές που επιφέρουν οι νέες τεχνολογίες και η τεχνητή νοημοσύνη στην ανθρώπινη επικοινωνία. Επισήμανε ότι τα συγκεκριμένα εργαλεία μπορούν να αξιοποιηθούν για την καλύτερη επικοινωνία της Εκκλησίας με τους πιστούς, προειδοποίησε ωστόσο ότι δεν είναι δυνατόν να αντικαταστήσουν την άμεση ανθρώπινη επαφή και τις προσωπικές σχέσεις.

Παράλληλα, τόνισε ότι η Εκκλησία οφείλει να διατηρεί ανοιχτές τις πόρτες της σε όλους, ανεξάρτητα από την καταγωγή ή την κοινωνική τους θέση.

Στην τελετή συμμετείχαν επίσης η γενική πρόξενος της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη Ιφιγένεια Καναρά, ο γενικός πρόξενος της Κυπριακής Δημοκρατίας Κυριάκος Πογιατζής, εκπρόσωποι της πολιτειακής διοίκησης της Νέας Ιερσέης, καθώς και εκπρόσωποι άλλων χριστιανικών Εκκλησιών.

Κλείνοντας την πρώτη ομιλία του ως Μητροπολίτης Νέας Ιερσέης, ο Αθηναγόρας ζήτησε από τους πιστούς να σταθούν στο πλευρό του στη νέα αποστολή που αναλαμβάνει.

«Επιθυμώ να γίνουμε μια αληθινή πνευματική οικογένεια», ανέφερε, περιγράφοντας το όραμά του για τη συνοχή και την πορεία των ελληνορθόδοξων κοινοτήτων της Μητρόπολης.