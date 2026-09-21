ΗΠΑ: CBS, NBC, ABC και Fox σταματούν να καλύπτουν δημοσιογραφικά τον Τραμπ σε ένδειξη συμπαράστασης στο CNN

Τέσσερα από τα μεγαλυτερα τηλεοπτικά δίκτυα των ΗΠΑ ανέστειλαν τη Δευτέρα την «κοινή» τηλεοπτική κάλυψη του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς το CNN, στο οποίο έχει ήδη απαγορευτεί η πρόσβαση στο Λευκό Οίκο.

«Το κοινό έχει ζωτικό συμφέρον να λαμβάνει ακριβείς και ανεξάρτητες πληροφορίες σχετικά με την κυβέρνησή του. Καμία κυβέρνηση δεν πρέπει να περιορίζει έναν ειδησεογραφικό οργανισμό επειδή διαφωνεί με την κάλυψή του», ανέφεραν σε κοινή δήλωσή τους ταABC, CBS, CNN, Fox και NBC.

Οι τηλεοπτικοί σταθμοί αναλαμβάνουν εκ περιτροπής την ευθύνη για τη μαγνητοσκόπηση του Προέδρου σε ορισμένες εκδηλώσεις.

Νωρίτερα, CNN, MS NOW και Politicoέκαναν γνωστό ότι θα ασκήσουν αγωγή κατά της κυβέρνησης Τραμπγια την απαγόρευση της πρόσβασής τους στον Λευκό Οίκο

Πηγή: Γαλλικό Πρακτορεό