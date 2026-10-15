ΗΠΑ: Αθώο δήλωσε το ζεύγος Μαδούρο για την κατηγορία της συνωμοσίας με σκοπό τα βασανιστήρια

Αθώος δήλωσε ο πρώην πρόεδρος της Βενεζουέλα Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του Σίλια Φλόρες ενώπιον του ομοσπονδιακού δικαστηρίου της Νέας Υόρκη για τη νέα κατηγορία που τους ασκήθηκε για συνωμοσία με σκοπό τον βασανισμό πολιτικών αντιπάλων.

Οι πρόσθετες κατηγορίες, που απαγγέλθηκαν την Πέμπτη, διεύρυναν το κατηγορητήριο εναντίον του 64χρονου Μαδούρο και της 70χρονης Φλόρες.

Προηγουμένως είχαν δηλώσει αθώοι για τις κατηγορίες ότι καταχράστηκαν την εξουσία τους για να βοηθήσουν εμπόρους ναρκωτικών να μεταφέρουν κοκαΐνη.

Ο Μαδούρο και η Φλόρες, οι οποίοι συνελήφθησαν από τον αμερικανικό στρατό σε επιδρομή τον περασμένο Ιανουάριο κατόπιν διαταγής του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και μεταφέρθηκαν αεροπορικώς στη Νέα Υόρκη, δήλωσαν αθώοι κατά την προκαταρκτική ακρόαση ενώπιον του ομοσπονδιακού δικαστή Άλβιν Χέλερστιν στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν.

Φορούσαν καφέ στολή φυλακής και ήταν δεμένοι με αλυσίδες στους αστραγάλους κατά τη διάρκεια της ακρόασης.

Ο καθένας τους θα αντιμετωπίσει υποχρεωτική ελάχιστη ποινή 50 ετών φυλάκισης, εάν κριθεί ένοχος για όλες τις κατηγορίες.

Υπενθυμίζεται ότι η έναρξη της δίκης είναι προγραμματισμένη για τις 14 Ιουνίου 2027.