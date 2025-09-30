ΗΠΑ: Αντίστροφη μέτρηση για τη σύσκεψη που συγκάλεσε ο Χέγκσεθ με πάνω από 800 υψηλόβαθμα στελέχη

Μία πρωτοφανής στην ιστορία του αμερικανικού στρατού σύσκεψη πραγματοποιείται την Τρίτη (30/9) σε μια βάση πεζοναυτών στις ΗΠΑ, καθώς σε αυτή θα δώσουν το παρών ο Ντόναλντ Τραμπ και ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, αλλά και εκατοντάδες υψηλόβαθμοι αξιωματικοί από όλον τον κόσμο.

Συγκεκριμένα με εντολή του Αμερικανού υπουργού Άμυνας πάνω από 800 αξιωματούχοι με βαθμό ταξίαρχου και άνω και τους αντίστοιχους βαθμούς στα άλλα σώματα των ενόπλων δυνάμεων ταξίδεψαν στο Κουάντικο της Βιρτζίνια για τη σύσκεψη.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο NBC News, το αμερικανικό δίκτυο συνεργατών του Sky, ότι είναι «πραγματικά μια πολύ ωραία συνάντηση που μιλάει για το πόσο καλά τα πάμε στρατιωτικά, μιλάει για το πόσο καλά είμαστε σε άριστη κατάσταση, μιλάει για πολλά καλά, θετικά πράγματα».

«Έχουμε μερικούς σπουδαίους ανθρώπους που έρχονται», είπε για να προσθέσει: «Αυτό είναι όλο. Μιλάμε για το τι κάνουμε, τι κάνουν αυτοί και πώς τα πάμε εμείς».

Από την πλευρά του ο Χέγκσεθ δήλωσε πριν τη συνάντηση ότι η πρόθεσή του είναι να σκιαγραφήσει ένα νέο όραμα για τον στρατό και να αποκαταστήσει αυτό που αποκαλεί «ήθος του πολεμιστή».

Ο Χέγκσεθ είναι ο πρώην τηλεοπτικός παρουσιαστής που επέλεξε ο Τραμπ για να διευθύνει το υπουργείο Άμυνας, το οποίο τώρα μετονομάστηκε σε Υπουργείο Πολέμου. Έχει στρατιωτικό υπόβαθρο, υπηρετώντας ως αξιωματικός πεζικού στην Εθνοφρουρά.

Η κίνηση αυτή χαρακτηρίστηκε πρωτοφανής από αμερικανικά ΜΜΕ. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Washinghton Post σε άρθρο της αναφέρθηκε στις ανησχυχίες που έχει προκαλέσει το γεγονός ειδικά από τη στιγμή που υπάρχει η τεχνολογία για πραγματοποίηση συσκέψεων απομακρυσμένα.

Συγκεκριμένα το Υπουργείο Άμυνας διαθέτει τεχνολογία τηλεδιάσκεψης υψηλής ασφάλειας που επιτρέπει σε στρατιωτικούς αξιωματούχους, ανεξάρτητα από την τοποθεσία τους, να συζητούν ευαίσθητα θέματα με τον Λευκό Οίκο, το Πεντάγωνο ή και τα δύο. Ένα άλλο άτομο είπε ότι η εντολή εκατοντάδων στρατιωτικών ηγετών να εμφανιστούν στην ίδια τοποθεσία «δεν είναι ο τρόπος που γίνεται αυτό».

«Δεν καλείς τους ανώτατους στρατηγούς και ναυάρχους σε μια αίθουσα έξω από την Ουάσινγκτον και δεν τους λες γιατί/ποιο είναι το θέμα ή η ατζέντα», πρόσθεσε αυτό το άτομο, χρησιμοποιώντας μια συντομογραφία για τον γενικό αξιωματικό ή τον αξιωματικό σημαίας.

«Αποσύρουμε κάθε στρατηγό και αξιωματικό από τον Ειρηνικό αυτή τη στιγμή;» είπε ένας αξιωματούχος των ΗΠΑ. «Όλα αυτά είναι περίεργα».

Η σύσκεψη πραγματοποιείται καθώς ο Χέγκεθ έχει μονομερώς διατάξει μαζικές αλλαγές στο Πεντάγωνο — συμπεριλαμβανομένης της εντολής για μείωση του αριθμού των γενικών αξιωματικών κατά 20%, της απόλυσης ανώτερων στελεχών χωρίς αιτιολογία και μιας εντολής για την μετονομασία του Υπουργείου Άμυνας σε Υπουργείο Πολέμου.