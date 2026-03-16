ΙΟΒΕ: Ενίσχυση των επιχειρηματικών προσδοκιών στη βιομηχανία τον Φεβρουάριο

Ενισχύθηκε τον Φεβρουάριο ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στη βιομηχανία κλείνοντας στις 110,7 μονάδες, έναντι 105,8 μονάδων τον προηγούμενο μήνα, ελαφρώς υψηλότερα από τα περυσινά επίπεδα (110,1 μονάδες).

Σύμφωνα με το δελτίο εξελίξεων στη βιομηχανία του ΙΟΒΕ, το διεθνές περιβάλλον παραμένει αχαρτογράφητο, με νέες ευκαιρίες για την ευρωπαϊκή βιομηχανία λόγω νέων εμπορικών συμφωνιών, υπό την πίεση όμως αλλαγής παραδοσιακών εμπορικών καναλιών λόγω των πολιτικών προστατευτισμού.

Τον Ιανουάριο καταγράφηκε ενίσχυση της βιομηχανικής παραγωγής 5,5% σε σχέση με ένα έτος πριν στην Ελλάδα, έναντι κάμψης 0,6% στην ΕΕ 27. Αυξητικά κινήθηκαν οι επιμέρους τομείς της βιομηχανίας τον Ιανουάριο, εκτός από τα Ορυχεία. Ειδικότερα, σημειώθηκε άνοδος 1,1% στη Μεταποίηση, πτώση κατά 16,3% για τα Ορυχεία-Λατομεία και σημαντική επέκταση για την Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (22,5%). Σε κλάδους υψηλής σημασίας για την ελληνική οικονομία, άνοδος σημειώθηκε στα Τρόφιμα (4,6%), ισχυρότερη στα Φαρμακευτικά προϊόντα (18,0%) και μείωση στα Βασικά Μέταλλα (-7,9%).

Το ποσοστό χρησιμοποίησης εργοστασιακού δυναμικού μειώθηκε στο 76,3% τον Ιανουάριο (έναντι 78,4% τον Οκτώβριο), με την εξασφαλισμένη παραγωγή να διαμορφώνεται στους 5,3 μήνες, έναντι 4,5 μήνες τον Οκτώβριο.

Το δ΄τρίμ. 2025 η απασχόληση στη βιομηχανία αυξήθηκε κατά 0,7%, στα 431,8 χιλ. άτομα, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024 (428,7 χιλ. άτομα). Το δελτίο του ΙΟΒΕ καταγράφει άνοδο της απασχόλησης στο σύνολο της οικονομίας (+1,7%, y-o-y), με τους απασχολούμενους να ανέρχονται στους 4.352,4 χιλ. το δ΄ τρίμ. του 2025 (+73,7 χιλ. σε σχέση με ένα έτος πριν).

Ο δείκτης κόστους εργασίας στη Μεταποίηση ανήλθε στις 125,1 μονάδες το γ΄ τρίμ. 2025, σημειώνοντας άνοδο 8,8% σε σχέση με ένα έτος πριν.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ