Σε ετοιμότητα τέθηκε ο Δήμος Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, μετά την καταγραφή κρούσματος του ιού του Δυτικού Νείλου στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες η Δήμαρχος, Χρύσα Αράπογλου, συγκάλεσε κατεπείγουσα σύσκεψη με αντιδημάρχους και διευθυντές, ενώ επικοινώνησε και με τις αρμόδιες κρατικές αρχές, προκειμένου να καθοριστεί το σχέδιο δράσης.

Ήδη έχουν ενεργοποιηθεί όλες οι υπηρεσίες του Δήμου, με βάση το πρωτόκολλο που υπέδειξε ο ΕΟΔΥ, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Οδηγίες προς τους κατοίκους

Ο Δήμος Καλαμαριάς υπενθυμίζει τα ατομικά μέτρα προστασίας από τα κουνούπια:

Χρήση εγκεκριμένων εντομοαπωθητικών σώματος και χώρου.

Τοποθέτηση σίτας και κουνουπιέρας, αξιοποίηση ανεμιστήρων ή κλιματιστικών.

Προτίμηση σε μακριά ρούχα.

Αποφυγή λιμνάζοντων νερών σε αυλές, μπαλκόνια ή κήπους.

Ιδιαίτερη προσοχή από ηλικιωμένους, ανοσοκατεσταλμένους και άτομα με χρόνια νοσήματα.

Τι είναι ο ιός του Δυτικού Νείλου

Ο ιός μεταδίδεται κυρίως μέσω τσιμπήματος μολυσμένων κουνουπιών, τα οποία προσβάλλουν συχνά πτηνά και στη συνέχεια μολύνουν τον άνθρωπο. Οι περισσότεροι δεν εμφανίζουν συμπτώματα, ενώ σε λιγότερο από 1% των περιπτώσεων μπορεί να παρουσιαστούν σοβαρές επιπλοκές, όπως εγκεφαλίτιδα ή μηνιγγίτιδα.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ, ενώ οι κάτοικοι μπορούν να ενημερώνονται για τα κρούσματα μέσω των εβδομαδιαίων εκθέσεων επιτήρησης.