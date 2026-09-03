Ιός Δυτικού Νείλου: Εντατικοί ψεκασμοί στο Παλαιό Φάληρο – Κρούσματα σε 69 δήμους

Με εντατικούς ψεκασμούς σε κάθε περιοχή όπου εντοπίζεται κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου προσπαθούν να καταπολεμήσουν τα μολυσμένα κουνούπια οι τοπικές Αρχές. Νωρίτερα πραγματοποιήθηκαν ψεκασμοί και στο Παλαιό Φάληρο όπου εντοπίστηκε κρούσμα.

Ειδικές εργασίες ψεκασμού στην ευρύτερη περιοχή της οδού Ζαΐμη και σε ακτίνα 300 μέτρων, όπου είναι και η κατοικία του προσώπου που διαγνώστηκε με τον ιό.

Ψεκασμοί για την καταπολέμηση του ιού του Δυτικού Νείλου INTIME NEWS / ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

Κατά τη διάρκεια του ψεκασμού και για τουλάχιστον τρεις ώρες μετά τη λήξη του, οι κάτοικοι της συγκεκριμένης περιοχής παρακαλούνται, από τις δημοτικές Αρχές να τηρήσουν αυστηρά τα ακόλουθα προληπτικά μέτρα:

Παραμείνετε μέσα στο σπίτι κατά τις ώρες που το συνεργείο ψεκασμού θα βρίσκεται στη γειτονιά σας.

Κρατήστε τα κατοικίδια ζώα σας σε κλειστό χώρο. Μην αφήνετε τα σκεύη φαγητού και νερού τους σε εξωτερικούς χώρους.

Μην απλώνετε ρούχα εξωτερικά και καλύψτε ή μεταφέρετε σε εσωτερικό χώρο παιδικά παιχνίδια και έπιπλα κήπου.

Ψεκασμοί για την καταπολέμηση του ιού του Δυτικού Νείλου INTIME NEWS / ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

Τι δείχνουν τα στοιχεία του ΕΟΔΥ

Στο μεταξύ, ο ΕΟΔΥ δημοσίευσε αναλυτικά στοιχεία για τον «χάρτη» των κρουσμάτων, αλλά και τους πρώτους θανάτους που έχουν καταγραφεί.

Την τελευταία εβδομάδα σημειώθηκαν πέντε νέοι θάνατοι, φτάνοντας συνολικά τους 24 από την αρχή της περιόδου, και 58 ακόμη κρούσματα.

Από την αρχή της περιόδου επιτήρησης του ιού του Δυτικού Νείλου έχουν διαγνωστεί και δηλωθεί συνολικά 290 εγχώρια κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, εκ των οποίων τα 199 κρούσματα παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ, εγκεφαλίτιδα ή/και μηνιγγίτιδα ή/και οξεία χαλαρή παράλυση) και 91 κρούσματα είχαν ήπιες εκδηλώσεις/ δεν είχαν εκδηλώσεις από το ΚΝΣ.

Συνολικά, έως τις 2 Σεπτεμβρίου, έχουν καταγραφεί 24 θάνατοι σε ασθενείς, ηλικίας άνω των 65 ετών.

Κρούσματα σε 69 δήμους

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΥ, έχουν καταγραφεί και διερευνηθεί κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα σε 69 Δήμους της χώρας, σε 20 Περιφερειακές Ενότητες, στις Περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας και Κρήτης, και συγκεκριμένα στις Περιφερειακές Ενότητες: Ανατολικής Αττικής, Βορείου Τομέα Αθηνών, Δυτικής Αττικής, Δυτικού Τομέα Αθηνών, Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Νοτίου Τομέα Αθηνών, Πειραιώς, Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών, Λακωνίας, Εύβοιας, Βοιωτίας, Ρεθύμνου και Ηρακλείου.

Θεωρείται αναμενόμενη η διάγνωση περαιτέρω κρουσμάτων το ερχόμενο διάστημα, τόσο στις ίδιες όσο και σε νέες περιοχές. Ιδίως στην Περιφέρεια Αττικής καταγράφεται φέτος ιδιαίτερα έντονη κυκλοφορία του ιού, με αυξημένο αριθμό κρουσμάτων, σε σύγκριση με προηγούμενα έτη, σε συγκεκριμένες περιοχές/ Περιφερειακές Ενότητες.

Οι δήμοι υψηλού κινδύνου

Εκτός από τους ανωτέρω «επηρεαζόμενους» Δήμους, όπου έχουν καταγραφεί κρούσματα σε ανθρώπους, η «Ομάδα Εργασίας για τον καθορισμό επηρεαζόμενων περιοχών από νοσήματα που μεταδίδονται με διαβιβαστές», κατόπιν συνεκτίμησης επιδημιολογικών και γεωμορφολογικών δεδομένων, γνωμοδότησε ότι επιπρόσθετα χαρακτηρίζονται ως «υψηλού κινδύνου» οι Δήμοι:

Ηρακλείου Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, Νέας Σμύρνης και Παλαιού Φαλήρου Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών, Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας και Δάφνης – Υμηττού Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Ιλίου Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, Φαρκαδόνας Π.Ε. Τρικάλων, Αμφίπολης Π.Ε. Σερρών, Νεάπολης – Συκεών, Παύλου Μελά και Ωραιοκάστρου Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, Πύδνας – Κολινδρού Π.Ε. Πιερίας, Κιλκίς Π.Ε. Κιλκίς, Κορινθίων Π.Ε. Κορινθίας, Χερσονήσου Π.Ε. Ηρακλείου, Θάσου και Τήνου.

Στους Δήμους «υψηλού κινδύνου» δεν έχουν καταγραφεί κρούσματα σε ανθρώπους κατά την τρέχουσα περίοδο μετάδοσης, μέχρι στιγμής, αλλά συνδυάζονται παράγοντες κινδύνου για επικείμενη μετάδοση του ιού σε ανθρώπους και καταγραφή κρουσμάτων (π.χ. εγγύτητα σε επηρεαζόμενους Δήμους, γεωμορφολογικά δεδομένα, τρέχοντα και ιστορικά επιδημιολογικά δεδομένα της λοίμωξης).

Η επιδημιολογική επιτήρηση της νόσου, η έγκαιρη εφαρμογή κατάλληλων ολοκληρωμένων προγραμμάτων καταπολέμησης κουνουπιών και η λήψη μέτρων ατομικής προστασίας από τα κουνούπια αποτελούν τα πλέον ενδεδειγμένα μέτρα για τον έλεγχο της νόσου, τονίζει ο ΕΟΔΥ.