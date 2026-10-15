Ιός Δυτικού Νείλου: 14 άτομα νοσηλεύονται σε ΜΕΘ – Ιδιαίτερη επιβάρυνση κρουσμάτων στην Αττική

Εννέα νέα κρούσματα του Ιού του Δυτικού Νείλου καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα, 28 ασθενείς νοσηλεύονται σε νοσοκομεία εκ των οποίων οι 14 σε μονάδες εντατικής θεραπείας, καταγράφει η σημερινή έκθεση του ΕΟΔΥ.

Την ίδια στιγμή ο ΕΟΔΥ, διαπιστώνει κρούσματα σε 93 δήμους και 26 περιφερειακές ενότητες πανελλαδικά με την Αττική να καταγράφει ιδιαίτερη επιβάρυνση περιστατικών από τον ιό του δυτικού Νείλου.

Ειδικότερα, τα συνολικά περιστατικά που έχουν επιβεβαιωθεί από την αρχή της περιόδου μέχρι μέχρι και σήμερα 15 Οκτωβρίου είναι 452 και οι θάνατοι 49.

Στα νοσηλευτικά ιδρύματα παραμένουν 28 ασθενείς με λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου, εκ των οποίων οι 14 νοσηλεύονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.

Οι άλλοι 14 βρίσκονται σε κλινικές εκτός Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), ενώ δεν καταγράφεται ασθενής σε Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ).

Στα 283 τα περιστατικά με εκδηλώσεις στο νευρικό σύστημα

Από τα καταγεγραμμένα κρούσματα 283 παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ), όπως εγκεφαλίτιδα, μηνιγγίτιδα ή οξεία χαλαρή παράλυση.

Τα υπόλοιπα 169 είχαν ήπιες εκδηλώσεις ή δεν εμφάνισαν προσβολή του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος.

Σε ότι αφορά την διάμεση ηλικία των ασθενών με νευρολογικές εκδηλώσεις είναι τα 76 έτη, με ηλικιακό εύρος από 7 έως 96 ετών. Οι ασθενείς που κατέληξαν ήταν ηλικίας 53 έως 92 ετών, με διάμεση ηλικία τα 82 έτη.

Κρούσματα σε 93 δήμους – Ιδιαίτερη επιβάρυνση στην Αττική

Η γεωγραφική διασπορά του ιού του Δυτικού Νείλου, εκτείνεται σε 93 δήμους και 26 Περιφερειακές Ενότητες, στις Περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Κρήτης και Ιονίων Νήσων.

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ στην Αττική καταγράφεται φέτος ιδιαίτερα έντονη κυκλοφορία του ιού, με αυξημένο αριθμό κρουσμάτων σε συγκεκριμένες περιοχές σε σύγκριση με προηγούμενα έτη.

Θεωρεί, δε αναμενόμενη τη διάγνωση περαιτέρω περιστατικών το επόμενο διάστημα, τόσο στις ήδη επηρεαζόμενες όσο και σε νέες περιοχές.