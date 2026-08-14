Ιορδανία: Με επένδυση 120 εκατ. δολαρίων, δημιουργεί παγκόσμιο προσκυνηματικό προορισμό γύρο από τον «Τόπο της Βάπτισης» του Ιησού Χριστού

Η Ιορδανία ξεκίνησε ένα εκτεταμένο σχέδιο ανάπτυξης της περιοχής γύρω από τον Τόπο της Βάπτισης του Ιησού Χριστού (Αλ Μαγκτάς), με συνολικό κόστος περίπου 120 εκατομμύρια δολάρια, ενόψει της συμπλήρωσης 2.000 ετών από τη Βάπτιση, που θα τιμηθεί το 2030.

Στόχος του έργου είναι η προσέλκυση ενός εκατομμυρίου προσκυνητών και επισκεπτών ετησίως και η μετατροπή της περιοχής σε έναν από τους σημαντικότερους χριστιανικούς τόπους προσκυνήματος παγκοσμίως.

Η κυβέρνηση υπέγραψε τέσσερις συμφωνίες που περιλαμβάνουν:

Την κατασκευή μουσείου.

Τη δημιουργία ολοκληρωμένου χωριού προσκυνητών.

Την αναβάθμιση των υποδομών.

Τη δημιουργία μιας πράσινης οικολογικής διαδρομής.

Το έργο θα αναπτυχθεί σε έκταση περίπου 1.400 ντούνουμ δίπλα στον ιστορικό χώρο του Αλ Μαγκτάς, στην ανατολική όχθη του ποταμού Ιορδάνη.

Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς

Το σχέδιο αποσκοπεί στην ανάδειξη της περιοχής, διατηρώντας παράλληλα τον θρησκευτικό και ιστορικό της χαρακτήρα. Ο χώρος έχει ενταχθεί από το 2015 στον κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Οι συμφωνίες υπογράφηκαν υπό την αιγίδα του πρωθυπουργού Τζάφαρ Χασάν, σε εφαρμογή οδηγιών του βασιλιά Αμπντάλα Β΄, ο οποίος στηρίζει την πρωτοβουλία του Συμβουλίου των Εκκλησιαστικών Ηγετών της Ιορδανίας για τον εορτασμό της επετείου το 2030.

Μουσείο και χωριό προσκυνητών

Η επένδυση κατανέμεται ως εξής:

50 εκατ. δολάρια για τον σχεδιασμό και την κατασκευή του Μουσείου της Βάπτισης του Χριστού.

40 εκατ. δολάρια για το χωριό προσκυνητών και επισκεπτών.

27 εκατ. δολάρια για οδικό δίκτυο, ύδρευση, αφαλάτωση, άρδευση, ηλεκτρική ενέργεια και ηλιακά συστήματα.

3 εκατ. δολάρια για τη δημιουργία της πράσινης διαδρομής.

Το μουσείο θα καλύπτει έκταση 5.500 τετραγωνικών μέτρων και θα παρουσιάζει τη θρησκευτική, ιστορική και αρχαιολογική σημασία του τόπου μέσω σύγχρονων εκθεσιακών μέσων.

Το χωριό προσκυνητών θαπεριλαμβάνει:

Κέντρο υποδοχής επισκεπτών.

Ξενοδοχείο.

Εστιατόρια.

Καταστήματα.

Εκκλησία.

Δημόσιους χώρους και υπηρεσίες υποστήριξης.

Έτσι οι επισκέπτες θα μπορούν να διαμένουν στην περιοχή και όχι απλώς να πραγματοποιούν σύντομες επισκέψεις.

Οικολογική ανάπτυξη

Η Βασιλική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης της Ιορδανίας θα αναλάβει τον σχεδιασμό της πράσινης διαδρομής, η οποία θα περιλαμβάνει:

Περιπατητικά μονοπάτια.

Επέκταση της βλάστησης.

Προστασία της βιοποικιλότητας.

Το έργο θα ακολουθεί τις συστάσεις της UNESCO για τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα:

Οι προπαρασκευαστικές εργασίες θα ξεκινήσουν στα τέλη του πρώτου τριμήνου του 2027.

Οι βασικές κατασκευές θα αρχίσουν το δεύτερο τρίμηνο του 2027.

Τα έργα θα ολοκληρωθούν το πρώτο τρίμηνο του 2029.

Ένας από τους σημαντικότερους χριστιανικούς τόπους

Ο χώρος είναι γνωστός επίσημα ως «Βηθανία πέραν του Ιορδάνη» (Bethany Beyond the Jordan) και περιλαμβάνει κατάλοιπα εκκλησιών, βαπτιστικών δεξαμενών και καταλυμάτων μοναχών και προσκυνητών.

Σύμφωνα με τη χριστιανική παράδοση, είναι το σημείο όπου ο Ιωάννης ο Βαπτιστής βάφτισε τον Ιησού Χριστό.

Μετά τη συνθήκη ειρήνης Ιορδανίας-Ισραήλ το 1994, την αποναρκοθέτηση της περιοχής και τις αρχαιολογικές ανασκαφές, ο χώρος άνοιξε συστηματικά στο κοινό το 2002.

Έχει επισκεφθεί από αρκετούς Πάπες και θρησκευτικούς ηγέτες και αποτελεί βασικό σταθμό του θρησκευτικού τουρισμού στην Ιορδανία, μαζί με:

Το Όρος Νεβώ.

Τη Μάνταμπα.

Το Μαχαιρούς.

Η ιορδανική κυβέρνηση υπογραμμίζει ότι όλες οι νέες εγκαταστάσεις θα κατασκευαστούν εκτός των αρχαιολογικών ορίων του μνημείου, ώστε να διαφυλαχθεί η πνευματική και ιστορική του αξία.

Με αυτό το έργο, η Ιορδανία δεν προετοιμάζεται μόνο για τον εορτασμό του 2030, αλλά επιδιώκει να δημιουργήσει έναν μόνιμο παγκόσμιο προορισμό χριστιανικού προσκυνήματος, με σημαντικά τουριστικά και οικονομικά οφέλη για τις επόμενες δεκαετίες.