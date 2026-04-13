Ιόνια Νησιά: 88 παραβάσεις για μη χρήση κράνους μέσα σε έξι ημέρες – Πρώτη η Ζάκυνθος

Συνεχίζονται οι έλεγχοι και οι ενημερωτικές δράσεις που πραγματοποιούνται από Υπηρεσίες Τροχαίας, περιφερειακά Αστυνομικά Τμήματα και τις Ομάδες Ελέγχων και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) σε Κέρκυρα, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά και Λευκάδα, στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», με σκοπό την καθολική συμμόρφωση των οδηγών και επιβατών δίκυκλων, καθώς και των χρηστών Ε.Π.Η.Ο. (Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων).

Σύμφωνα με τη ΓΕΠΑΔ Ιονίων Νήσων, στις δράσεις που αναπτύχθηκαν την 41η εβδομάδα εφαρμογής της δράσης, από 6 έως και 12 Απριλίου 2026, πραγματοποιήθηκαν 505 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν -88- παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους (28 στη Ζάκυνθο, 27 στην Κέρκυρα, 23 στην Κεφαλονιά και 10 στη Λευκάδα).

Οι παραβάσεις αφορούσαν 77 οδηγούς (εκ των οποίων 45 σε δίκυκλα, 30 σε Ε.Π.Η.Ο. και 2 σε εργαζόμενους σε υπηρεσίες διανομής) και 11επιβάτες. Όπως επισημαίνει η ΓΕΔΑΠ Ιονίων Νήσων, «με τη θέσπιση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), η Πολιτεία δίνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στη μη χρήση κράνους, μέσω της αυστηροποίησης των ποινών, ως εξής:

• 350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για 30 ημέρες για τον οδηγό δικύκλου (Οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη).

• 350 ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δίκυκλου.

• 30 ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό Ε.Π.Η.Ο.».

Μάλιστα, στις περιπτώσεις υποτροπής, οι κυρώσεις αυξάνονται σημαντικά.

Η ΓΕΠΑΔ Ιονίων Νήσων, αναφέρει ότι «η εκστρατεία δεν αποσκοπεί στην επιβολή κυρώσεων, αλλά στην αλλαγή της αντίληψης των οδηγών και επιβατών σχετικά με την υποχρεωτική χρήση πιστοποιημένου κράνους, ως στοιχειώδους μέτρου προστασίας της ζωής. Το κράνος είναι θέμα ζωής».