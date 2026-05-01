Ινστιτούτο Αλέξης Τσίπρας: Μανιφέστο για την «κυβερνώσα Αριστερά της νέας εποχής»

H ανάγκη σύγκλισης Σοσιαλδημοκρατίας, Ριζοσπαστικής και Ανανεωτικής Αριστεράς και Πολιτικής Οικολογίας, είναι ο βασικός πυλώνας στο Μανιφέστο που δημοσιοποίησε το Ινστιτούτο του Αλέξη Τσίπρα. Σε λίγες εβδομάδες, όπως όλα δείχνουν, αναμένεται η ανακοίνωση δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα από τον πρώην Πρωθυπουργό και η διακήρυξη που θα τον συνοδεύει.

ertflix.gr | Ακούστε περισσότερα στο ertecho.gr Δείτε περισσότερα στο| Ακούστε περισσότερα στο

Με τίτλο «η Κυβερνώσα Αριστερά της Νέας Εποχής», στο μανιφέστο που συντάχθηκε υπό την αιγίδα του Ινστιτούτου του Αλέξη Τσίπρα (ΙΝΑΤ), αναδεικνύεται η συγκρότηση ενός νέου πολιτικού χώρου στα αριστερά του πολιτικού σκηνικού, με σύγκλιση Σοσιαλδημοκρατίας, Ριζοσπαστική και Ανανεωτικής Αριστεράς και Πολιτικής Οικολογίας ως μια κρίσιμη αναγκαιότητα.

«Οι τρεις αυτές δυνάμεις, που δεν τοποθετούνται ασφαλώς στο πολιτικό Κέντρο, αλλά στα αριστερά του, καλούνται να ασκήσουν αριστερές πολιτικές αναδιανομής και ενίσχυσης των μη ευνοημένων και των μεσαίων στρωμάτων στα κέντρα και όχι στο περιθώριο των κοινωνιών» αναφέρει το Μανιφέστο της Ομάδας Εργασίας του Ινστιτούτου Α. Τσίπρα, στο προγραμματικό κείμενο – μανιφέστο, που αποτυπώνει τους άξονες από το πλαίσιο θέσεων που θα διατυπώσει ο πρώην πρωθυπουργός με την ανακοίνωση του νέου φορέα. Προτεραιότητες είναι η στήριξη του κόσμου της εργασίας, η υπεράσπιση δημοσίων αγαθών, ενέργειας-νερού, υγείας, εκπαίδευσης, η ενίσχυση δημοκρατίας και διαφάνειας.

Στο Μανιφέστο αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Πώς μπορώ να ζώ σε μια χώρα που κυβερνάται από το ρουσφέτι, την ανομία και τη διαπλοκή; Πώς μπορώ να ανακτήσω τον έλεγχο και την αξιοπρέπεια της ζωής μου; […] Η απάντησή μας στον φόβο και στην ανασφάλεια είναι η ανάκτηση μιας ζωής αξιοβίωτης, με σεβασμό για τα μεσαία στρώματα, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους δημόσιους υπαλλήλους, για τους αυτοαπασχολούμενους μικρομεσαίους…»

Το Μανιφέστο το οποίο έχει επιμεληθεί 12μελής ομάδα στελεχών, υπό τον Γιώργο Σιακαντάρη, δεν αποτελεί πάντως την ιδρυτική διακήρυξη με την οποία ο πρώην Πρωθυπουργός θα συνοδεύσει την ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα, πιθανώς προς το τέλος Μαΐου.

Η ανάρτηση του Α. Τσίπρα

Με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προλόγισε ο Αλέξης Τσίπρας το «Μανιφέστο της Ομάδας Εργασίας του ΙΝΑΤ για την συμπαράταξη της σοσιαλδημοκρατίας, της ριζοσπαστικής αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας».

Στην ανάρτηση του ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρει: «Δίνουμε σήμερα στην δημοσιότητα το κείμενο που ετοίμασε η Ομάδα Εργασίας του ΙΝΑΤ για τη συμπαράταξη των τριών βασικών ρευμάτων της σύγχρονης αριστεράς: Της Σοσιαλδημοκρατίας, της Ριζοσπαστικής Αριστεράς και της Πολιτικής Οικολογίας.

Οι προκλήσεις και οι δυσκολίες που είχαν να αντιμετωπίσουν τα μέλη της επιτροπής που συγκροτήσαμε στο ΙΝΑΤ με επικεφαλής τον Γ. Σιακαντάρη ήταν πολλές.

Η επεξεργασία των θέσεων που επετεύχθη μέσα από έναν ενδελεχή και ουσιαστικό διάλογο, από τα τέλη Ιανουαρίου έως και σήμερα, οδήγησε σε ένα κείμενο που από την αρχή έως το τέλος του επιδιώκει την σύνθεση.

Κεντρική μας επιδίωξη μέσα από αυτό το κείμενο, ήταν και παραμένει, η συλλογική ανανέωση του πολιτικού λόγου και η διαμόρφωση ενός συνεκτικού πλαισίου αρχών και κατευθύνσεων, που θα προασπίζεται όσα μας ανήκουν από κοινού, συγκροτώντας μια πειστική εναλλακτική στην κυριαρχία του νεοφιλελευθερισμού και της ακροδεξιάς. Μια νέα αξιακή αφετηρία με διάρκεια και προοπτική.

Ευχαριστώ όλους όσους συνέβαλαν στην προσπάθεια αυτή, τον Συντονιστή Γιώργο Σιακαντάρη, δρ. κοινωνιολογίας- Συγγραφέα και τα μέλη:

Νίκο Αλατά, Διεθνολόγος Πολιτικός Επιστήμονας

Πολυμέρη Βόγλη, Καθηγητής Κοινωνικής Ιστορίας Παν. Θεσσαλίας

Δώρα Κοτσακά, Πολιτική Επιστήμονας, Αναπληρώτρια Συντονίστρια ΙΝΑΤ

Φανή Κουντούρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πολιτικής Επικοινωνίας Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Νίκο Μαραντζίδη, Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης Παν. Μακεδονίας

Ιωάννα Ναούμ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Συγκριτικής Γραμματολογίας ΑΠΘ

Νίκο Ράπτη, Επιχειρηματίας, εκπαιδευτικός

Φωτεινή Σιάνου, Συνδικαλίστρια -Φεμινίστρια, Πρώην Πρόεδρος της Επιτροπής Γυναικών της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων

‘Αρη Στυλιανού Καθηγητή Πολιτικής Φιλοσοφίας ΑΠΘ

Βασίλη Τσαουσίδη, Καθηγητή στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του ΔΠΘ

Θόδωρο Τσέκο, Ομότιμο Καθηγητή Δημόσιας Διοίκησης Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Λάμπρο Φλιτούρη, Αναπληρωτή Καθηγητή Ευρωπαϊκής Ιστορίας, Παν. Ιωαννίνων».

Το κείμενο μεταξύ άλλων αναφέρει: «Γιατί για την σύγχρονη Αριστερά η πολιτική δεν είναι η τέχνη του εφικτού, αλλά η διεύρυνση των ορίων του εφικτού.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η σοσιαλδημοκρατία οφείλει να απομακρυνθεί από τις λογικές διαχείρισης και να συναντηθεί με το πνεύμα του ριζοσπαστισμού στην αντιμετώπιση των ανισοτήτων και της διαφθοράς· η ριζοσπαστική και ανανεωτική Αριστερά να επεξεργαστεί ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες πολιτικές για την παραγωγική ανασυγκρότηση και τη θεσμική ανασύνταξη της χώρας· και η πολιτική οικολογία να ενσωματωθεί στον πυρήνα ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης που θα συνδυάζει βιωσιμότητα, ενεργειακή ασφάλεια και κοινωνική δικαιοσύνη.

Ακολούθως διευκρινίζει: Τι είναι και τι θέλει η Κυβερνώσα Αριστερά:

Δίνει προτεραιότητα στην ενίσχυση του κόσμου της εργασίας, στη μείωση των ανισοτήτων, στην κοινωνική δικαιοσύνη, στην αναδιανομή των εισοδημάτων, στην εξάλειψη των έμφυλων, φυλετικών και κοινωνικών διακρίσεων, στα ανθρώπινα δικαιώματα και στη διασφάλιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, υπερασπίζεται τα δημόσια αγαθά – την ενέργεια, το νερό, το περιβάλλον – ως θεμέλια συλλογικής ασφάλειας, προστατεύει το δημόσιο συμφέρον, την υγεία, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, ενισχύει τη δημοκρατία, τη διαφάνεια, τη λογοδοσία, την ισότιμη εκπροσώπηση και μεταχείριση, ως προϋποθέσεις εμπιστοσύνης, προωθεί ένα κράτος δίκαιο και ισχυρό, όπου η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών εγγυάται την ασφάλεια ζωής και κοινωνικής προοπτικής με πόρους που θα αντλούνται και από τη φορολογία των υπερκερδών, αλλά κυρίως από την προοδευτική φορολογία, εγγυάται αξιοπρεπείς μισθούς και ασφαλείς συνθήκες εργασίας, δεσμεύεται για την ενίσχυση των πρωτοβουλιών για τα κοινά και την αλληλέγγυα οικονομία και στηρίζει ένα κράτος αποκεντρωμένο με ισχυρούς Αυτοδιοικητικούς Θεσμούς.

Δίνει όμως και το πολιτικό στίγμα του υπό ίδρυση φορέα με τίτλο: Για μια προοδευτική συμπαράταξη στα αριστερά του κέντρου: Η συγκρότηση ενός νέου πολιτικού προοδευτικού χώρου απαιτεί μια νέα σύνθεση στα αριστερά του πολιτικού σκηνικού, ικανή να ενώσει τη συγκρουσιακή κληρονομιά και την κριτική του καπιταλισμού που άσκησε η ριζοσπαστική, αλλά και η ανανεωτική Αριστερά, την εμπειρία διακυβέρνησης, θεσμικής παρέμβασης και κοινωνικού κράτους που εφάρμοσε η Σοσιαλδημοκρατία, και την οικολογική σκέψη, ως οριζόντιο και όχι ως συμπληρωματικό άξονα πολιτικής, των Πράσινων. Οι τρεις αυτές δυνάμεις που δεν τοποθετούνται ασφαλώς στο πολιτικό Κέντρο, αλλά στα αριστερά του, καλούνται να ασκήσουν αριστερές πολιτικές αναδιανομής και ενίσχυσης των μη ευνοημένων και των μεσαίων στρωμάτων στα κέντρα και όχι στο περιθώριο των κοινωνιών. Ορισμένοι το αποκαλούν αυτό διαχείριση, εμείς το ονομάζουμε επαναστατική αλλαγή».