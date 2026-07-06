Ινφαντίνο για την παρέμβαση Τραμπ στη υπόθεση Μπαλογκάν: Τα όργανα της FIFA είναι «ανεξάρτητα»

Τη σιωπή του ύστερα από τη θύελλα αντιδράσεων που έχει προκαλέσει η παρέμβαση Τραμπ στη υπόθεση του παίκτη των ΗΠΑ Φολαρίν Μπαλογκάν, έσπασε ο Τζιάνι Ινφαντίνο, αποκαλύπτοντας ότι του είπε πως τα δικαιοδοτικά όργανα της FIFA είναι «ανεξάρτητα».

Η δήλωση ήρθε μετά την δημόσια παραδοχή από τον Τραμπ, δήλωσε δημόσια ότι είχε παρέμβει στη FIFA για να ζητήσει την επανεξέταση της τιμωρίας του παίκτη των ΗΠΑ ενόψει του αγώνα με το Βέλγιο για την επόμενη φάση του Μουντιάλ.

Σε επίσημη δήλωση που υπέγραψε ο πρόεδρος Τζιάνι Ινφαντίνο, η προεδρία της FIFA επιβεβαίωσε ότι η τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ όντως πραγματοποιήθηκε, αλλά αρνήθηκε οποιαδήποτε άμεση παρέμβαση στην έκβαση της απόφασης.

Σύμφωνα με τον Ινφαντίνο, οι συνομιλίες με αρχηγούς κρατών και κορυφαία στελέχη αποτελούν μέρος της καθημερινότητάς του ως πρόεδρος της FIFA.

Ωστόσο, ο επικεφαλής της τόνισε ότι κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Τραμπ, ξεκαθάρισε ότι υπήρχε μια «συνεχιζόμενη νομική διαδικασία» και ότι η ετυμηγορία θα ληφθεί αποκλειστικά από τα αρμόδια όργανα.

Η FIFA τόνισε ακόμη στην ανακοίνωση ότι η Πειθαρχική Επιτροπή λειτουργεί αυτόνομα, εφαρμόζοντας τους κανονισμούς με βάση τα γεγονότα που παρουσιάζονται, ανεξάρτητα από εξωτερικές πιέσεις.

Το χρονικό της υπόθεσης

Ο 25χρονος επιθετικός των ΗΠΑ δέχτηκε απευθείας κόκκινη κάρτα για φάουλ εναντίον του αμυντικού της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης Ταρίκ Μουχαρέμοβιτς, καθώς οι συνδιοργανωτές κέρδισαν τον αγώνα στη φάση των 32 με 2-0.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι δεν θα μπορούσε να παίξει στον αγώνα με το Βέλγιο καθώς η κόκκινη κάρτα σήμαινε τιμωρία μιας αγωνιστικής. Ο Φολαρίν Μπαλογκάν αποτελεί το βασικό σημείο αναφοράς της επιθετικής τακτικής υψηλής πίεσης του προπονητή Μαουρίσιο Ποτσετίνο, έχοντας αναδειχθεί πρώτος σκόρερ της ομάδας στη διοργάνωση με τρία γκολ σε τέσσερις αγώνες. Μάλιστα, είχε σκοράρει στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα με τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη πριν αποβληθεί.

Χωρίς την παρέμβαση της FIFA, η αποβολή θα του στερούσε τη συμμετοχή στον αγώνα της Δευτέρας. Πλέον, σύμφωνα με την Πειθαρχική Επιτροπή, η ποινή της μίας αγωνιστικής αναστέλλεται «για δοκιμαστική περίοδο ενός έτους».

Αυτό σημαίνει ότι η κόκκινη κάρτα παραμένει στο πειθαρχικό του μητρώο, όμως η υποχρεωτική τιμωρία τίθεται σε αναστολή. Εάν διαπράξει παρόμοια παράβαση μέσα στο διάστημα αυτό, η ποινή θα τεθεί άμεσα σε ισχύ, μαζί με οποιαδήποτε νέα κύρωση, σύμφωνα με δημοσίευμα του CNNi.