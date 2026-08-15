Iνδονησία: Εικόνες πανικού και καταστροφής από τα 7, 7 Ρίχτερ

Για θαμμένους ζωντανούς στα ερείπια προειδοποιούν οι αρχές της ανατολικής Ινδονησίας μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ με υποθαλάσσιο επίκεντρο στα ανοιχτά της νήσου Φλόρες. Η προειδοποίηση για τσουνάμι ήρθη σχεδόν μία ώρα μετά, αλλά δεκάδες μετασεισμοί έχουν γίνει αισθητοί, με τον ισχυρότερο να έχει μέγεθος 6,1 Ρίχτερ. Τα βίντεο που καταγράφουν καταστροφές και πανικό πληθαίνουν, ενώ ήδη ο απολογισμός ανέρχεται σε 38 νεκρούς και άγνωστο αριθμό αγνοουμένων.

Así están las calles de Armilla en Granada tras el terremoto sufrido esta madrugada. pic.twitter.com/V9tbyCz1N1 — Alt Right España 𝕏 (@AltRightEspan) August 15, 2026

Τσουνάμι φυγής από τις παράκτιες περιοχές

Αρχικά, ο κυβερνήτης της Ανατολικής Νούσα Τενγκάρα, Εμανουέλ Μελκιάδες Λάκα Λένα, δήλωσε ότι πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν καταπλακώθηκαν από ερείπια ενώ κοιμούνταν, καθώς ο σεισμός σημειώθηκε στι 5:58 π.μ. τοπική ώρα.

«Τσουνάμι ανθρώπων κινήθηκε προς την ενδοχώρα με κάθε μέσο, αφού οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για τσουνάμι. Τουλάχιστον 2.000 άνθρωποι εκγατέλειψαν τα σπίτια τους.

Στο λιμάνι του Maumere, «καταρρέουν τα πάντα», σύμφωνα με βίντεο που δόθηκαν στη δημοσιότητα.

🔴 #URGENTE | Un video captó el momento del colapso de un edificio en un puerto de Maumere, en Indonesia, tras un fuerte terremoto registrado frente a la costa de la isla de Flores. pic.twitter.com/fDzILCXkXb — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) August 15, 2026

«Δεν έχω ξανανιώσει ποτέ σεισμό τόσο μεγάλο, νιώθαμε σαν να ήμασταν σε τραμπολίνο», δήλωσε λέκτορας πανεπιστημίου από το Ρουτένγκ.

Ο σεισμός προκάλεσε πανικό στο Λαμπουάν Μπάτζο, μια πόλη-πύλη προς το Εθνικό Πάρκο Κομόντο της ανατολικής Ινδονησίας, ένα από τα πιο γνωστά αξιοθέατα της χώρας. Σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωδυναμικό Ινστιτούτο (USGS), το εστιακό βάθος ήταν μόλις 15 χιλιομέτρων με επίκεντρο στα 68 χιλιόμετρα (42 μίλια) βορειοδυτικά της πόλης Έντε στην επαρχία Ανατολικής Νούσα Τενγκάρα

BREAKING : First Visuals From Indonesia after a devastating magnitude of 7.7 earthquake struck the floras region. pic.twitter.com/KhFijTf1hS — World Updates (@Updatesofwworld) August 14, 2026

Ζημιές αναφέρθηκαν επίσης στην Μπίμα, μια πόλη στη γειτονική επαρχία Δυτική Νούσα Τενγκάρα, και σε ορισμένα μέρη του νότιου νησιού Σουλαουέζι.

La tierra se sacude nuevamente! Terremoto de 7.7 sacude la costa de Flores en Indonesia.

pic.twitter.com/54d5DMWAvB — 🇻🇪 EliasVM (@_eliasvm) August 15, 2026

Και ηφαιστειακή έκρηξη στον «Δακτύλιο της Φωτιάς»

Το ηφαίστειο στο όρος Ibu ενεργοποιήθηκε λίγη ώρα μετά τον ισχυρό σεισμό, μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης υπενθυμίζοντας ότι το τεράστιο αρχιπέλαγος των 17.000 νησιών της Ινδονησίας είναι στον «Δακτύλιο της Φωτιάς», ένα τόξο ηφαιστείων και ρηγμάτων στη λεκάνη του Ειρηνικού.

BREAKING : Volcano Mount Ibu erupted with a 5 km ash plume over Halmahera. Shortly after, a magnitude 7.7 earthquake rocked Flores, activating tsunami alerts. Indonesia, pic.twitter.com/8Edq1DWa06 — World Updates (@Updatesofwworld) August 14, 2026

Ένας ισχυρός σεισμός προκάλεσε τσουνάμι το 1992 που σκότωσε περίπου 2.500 ανθρώπους στο Φλόρες.

Το 2018, ένας σεισμός μεγέθους 7,5 Ρίχτερ προκάλεσε ένα μεγάλο τοπικό τσουνάμι που εξαφάνισε παράκτιες περιοχές, ενώ ολόκληρες γειτονιές μετατράπηκαν σε ποτάμια λάσπης στο ρήγμα Παλού-Κόρο, όπου αναφέρθηκαν 4.400 νεκροί.

Το 2010, ένα κύμα τριών μέτρων έπληξε τα νησιά Μεντάουι, στα ανοικτά των δυτικών ακτών της Σουμάτρας στην Ινδονησία, λίγα λεπτά μετά από έναν ισχυρό σεισμό με περισσότερους από 400 νεκρούς.

Πηγή: Associated Press, Reuters, AFP