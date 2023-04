Indiana Jones: Ο 80χρονος Χάρισον Φορντ τα «σπάει» στο νέο τρέιλερ της ταινίας

Τι και αν πάτησε τα 80 του χρόνια, ο Χάρισον Φορντ, είναι έτοιμος να σπάσει τα ταμεία με το «Indiana Jones and the Dial of Destiny» που θα είναι η πέμπτη και τελευταία ταινία του Αμερικανού ηθοποιού στον εμβληματικό ρόλο του αρχαιολόγου της καρδιάς μας. Έτσι, κατά τη διάρκεια του Star Wars Celebration στο Λονδίνο, δόθηκε στη δημοσιότητα ένα νέο τρέιλερ γεμάτο δράση.

Στο βίντεο βλέπουμε τον 80χρονο Χάρισον Φορντ να δηλώνει ότι βγαίνει στη σύνταξη, αλλά μέχρι τότε, να μην το βάζει κάτω και για ακόμα μια φορά να κάνει διάφορα… ζογκλερικά υπό τους ήχους του «Sympathy for the Devil» των Rolling Stones, για να καταλήξει βέβαια με το επικό μουσικό θέμα του Τζον Γουίλιαμς.

Όπως θα δείτε επίσης, το βίντεο εστιάζει αρκετά στη βαφτιστήρα του Ιντιάνα Τζόουνς, Έλενα, την οποία υποδύεται η Φίμπι Γουόλερ-Μπριτζ. Ακόμα, βλέπουμε έναν «νεότατο» Χάρισον Φορντ, χάρη στην τεχνολογία του CGI η οποία αφαίρεσε αρκετές δεκαετίες από το πρόσωπο του ηθοποιού.