Ημερίδα του ΕΛΙΝΕΚΑ για τη βιομηχανική ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα – Η Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο του νέου παραγωγικού μοντέλου

Τη στρατηγική της κυβέρνησης για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της χώρας με αιχμή τη βιομηχανία, τη μεταποίηση και την καινοτομία και με τη Θεσσαλονίκη να καταλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλοσε αυτή την προσπάθεια παρουσίασε ο υφυπουργός Ανάπτυξης Λάζαρος Τσαβδαρίδης, μιλώντας ως κεντρικός ομιλητής σε ημερίδα του Ελληνικού Ινστιτούτου Έρευνας και Ανάπτυξης.

Η εκδήλωση του ΕΛΙΝΕΚΑ με θέμα «Βιομηχανική Ανάπτυξη και Επιχειρηματικότητα 360ο» πραγματοποιήθηκε χτες το απόγευμα στο ξενοδοχείο Monasty, συγκεντρώνοντας εκπροσώπους της κυβέρνησης, της αυτοδιοίκησης, της επιχειρηματικότητας και των παραγωγικών φορέων.Τον συντονισμό της εκδήλωσης είχε ο δημοσιογράφος Βαγγέλης Πλάκας.

Στην κεντρική ομιλία του ο κ. Τσαβδαρίδης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει αφήσει οριστικά πίσω τις εποχές της κρίσης και της αβεβαιότητας και έχει καταστεί «πιο παραγωγική, πιο ανταγωνιστική και,κυρίως, πιο ανθεκτική απέναντι στις παγκόσμιες προκλήσεις».

Όπως ανέφερε, η αναπτυξιακή πορεία της χώρας αποτυπώνεται σε συγκεκριμένους οικονομικούς δείκτες, κάνοντας λόγο για σταθερή ανάπτυξη της οικονομίας με ρυθμό άνω του 2% τα τελευταία χρόνια, αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 38%, δημιουργία σχεδόν 600.000 νέων θέσεων εργασίας και σημαντική άνοδο στις επενδύσεις και στις εξαγωγές.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον νέο Αναπτυξιακό Νόμο, τον οποίο χαρακτήρισε «αιχμή του δόρατος της αναπτυξιακής πολιτικής της κυβέρνησης». Όπωςσημείωσε, δόθηκε ξεκάθαρη προτεραιότητα στη μεταποίηση και στη βιομηχανία, καθώς πρόκειται γιακλάδους με υψηλή προστιθέμενη αξία και δυνατότητα δημιουργίας καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας. Σε αυτό το πλαίσιο, όπως έκανε γνωστό ο υφυπουργός Ανάπτυξης, εγκρίθηκαν μέσα σε μόλις 90 ημέρες 112 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 550 εκατ. ευρώ. «Τα σχέδια αυτά, που έλαβαν ενίσχυση 290 εκατομμυρίων ευρώ και δημιουργούν πάνω από 1.600 νέες θέσεις εργασίας, αφορούν στη συντριπτική τους πλειονότητα τη Βόρεια Ελλάδα», πρόσθεσε.

Παράλληλα, σημείωσε ότι σήμερα υλοποιούνται σε όλη τη χώρα 915 επενδυτικά σχέδια, συνολικού προϋπολογισμού 2,5 δισ. ευρώ, ανοίγοντας τον δρόμο για 15.000 νέες θέσεις εργασίας.

Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο υφυπουργός Ανάπτυξηςστη δράση «Έξυπνη Μεταποίηση», που υλοποιείται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, επισημαίνοντας ότι αποτελεί δομικό εργαλείο για την ψηφιοποίηση των επιχειρησιακών και παραγωγικών λειτουργιών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Όπως τόνισε, σήμερα 132 επενδυτικά σχέδια υψηλής τεχνολογικής έντασης βρίσκονται ήδη σε φάση ενεργού υλοποίησης, ενώ μόνο στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης υλοποιούνται 42 επενδυτικά σχέδια με επιχορηγήσεις ύψους 20,5 εκατ. ευρώ.

Ο κ. Τσαβδαρίδης ανέδειξε ακόμη τον ρόλο της Τεχνητής Νοημοσύνης ως βασικού μοχλού της νέας παραγωγικής εποχής, επισημαίνοντας ότι προκηρύσσεται ειδικό καθεστώς στον Αναπτυξιακό Νόμο, ύψους 150 εκατ. ευρώ, αποκλειστικά για τις νέες τεχνολογίες και την AI. Παράλληλα, χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική την ένταξη της Ελλάδας στις επτά ευρωπαϊκές χώρες που δημιουργούν AI Factory, αξιοποιώντας τον νέο εθνικό υπερυπολογιστή.

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης περιέγραψε τη Θεσσαλονίκη ως «φυσική πύλη της Ευρώπης προς τα Βαλκάνια και τη Μεσόγειο», σημειώνοντας ότι η πόλη αλλάζει επίπεδο μέσα από στρατηγικά έργα.Αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στον εκσυγχρονισμό της Βιομηχανικής Περιοχής Σίνδου, στη δημιουργία εμπορευματικού και διαμετακομιστικού κέντρου στο πρώην στρατόπεδο Γκόνου, αλλά και στο Τεχνολογικό Πάρκο τέταρτης γενιάς ThessINTEC, για το οποίο σημείωσε ότι η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί πως θα διασφαλίσει τη χρηματοδότηση ολοκλήρωσής τουμέσα από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο κ. Τσαβδαρίδης τόνισε ότι ο παραγωγικός μετασχηματισμός της ελληνικής οικονομίας αποτελεί «ένα μεγάλο εθνικό στοίχημα», εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι η Θεσσαλονίκη θα διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Τι δείχνουν οι έρευνες

Τα αποτελέσματα μελέτης για τις επενδύσεις στη μεταποίηση, που διενεργήθηκε για λογαριασμό του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος, παρουσίασε ο διευθυντής ερευνών της Palmos Analysis Πασχάλης-Αλέξανδρος Τεμεκενίδης.

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 603 μεταποιητικών επιχειρήσεων από όλη τη χώρα και κατέδειξε μεταξύ άλλων ότι δύο στις τρειςεπιχειρήσεις του κλάδου πραγματοποίησαν επενδύσειςτην τελευταία διετία. Ωστόσο, καταγράφηκανσημαντικές διαφοροποιήσεις ανάλογα με το μέγεθοςτων επιχειρήσεων σε όρους απασχόλησης και κύκλου εργασιών. Ειδικότερα, σχεδόν το σύνολο των μεγάλων επιχειρήσεων –με πάνω από 50 εργαζόμενους και κύκλο εργασιών άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ–προχώρησαν σε επενδύσεις την τελευταία διετία, ενώ περίπου οι μισές επιχειρήσεις με έως δέκα εργαζόμενους και κύκλο εργασιών μικρότερο από έναεκατομμύριο ευρώ δεν πραγματοποίησαν επενδύσειςτην ίδια περίοδο. Οι μεταποιητικές επιχειρήσεις στη Θεσσαλονίκη, μάλιστα, εμφανίζουν υψηλότεραποσοστά επενδυτικής δραστηριότητας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης, περίπου τρίαστα τέσσερα ευρώ που κατευθύνθηκαν σε επενδύσεις προήλθαν από ίδια κεφάλαια των επιχειρήσεων. Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι μικρότερες μονάδες βασίζονται σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό στην αυτοχρηματοδότηση, ενώ οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις αξιοποιούν εντονότερα τον τραπεζικό δανεισμό και τα φορολογικά κίνητρα. Στις μεσαίες επιχειρήσεις καταγράφεται αυξημένη αξιοποίηση επιχορηγήσεων.

Ως σημαντικότερα εμπόδια για νέες επενδύσεις αναδείχθηκαν το φορολογικό περιβάλλον, η πρόσβαση στη χρηματοδότηση, οι καθυστερήσεις στιςδιαδικασίες, η λειτουργία του τραπεζικού συστήματος και η έλλειψη σταθερότητας.

Παράλληλα, ο κ. Τεμεκενίδης παρουσίασε στοιχεία από το τελευταίο Βαρόμετρο του ΕΒΕΘ (Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης), από τα οποία προκύπτει μεταξύ άλλων ότι το αυξημένο ενεργειακό κόστος είναι μία από τις πιο πιεστικές προκλήσεις για τις επιχειρήσεις.

«Η μεταποίηση είναι η ραχοκοκαλιά της βιομηχανίας»

«Η μεταποίηση αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της βιομηχανίας με προεκτάσεις που φτάνουν μέχρι και στην ισχυροποίηση της κοινωνικής συνοχής», ανέφερε από το βήμα της εκδήλωσης του ΕΛΙΝΕΚΑ ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Βιομηχανικής Περιοχής Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Μωραϊτίδης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, η ΒΙΠΕΘαποτελεί τη μεγαλύτερη βιομηχανική περιοχή των Βαλκανίων με 28.000 άμεσα εργαζόμενους και επιπλέον 33.000 – 34.000 εργαζόμενους που συνδέονται έμμεσα με την περιοχή και τις λειτουργίες της.

Κατάλογος πέντε αιτημάτων

Πέντε βασικά αιτήματα για την ενίσχυση του κλάδου των logistics και κατά συνέπεια της βιομηχανίαςδιατύπωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Logistics Βορείου Ελλάδος Δημήτρης Τσιτσάμης:

1. Επιτάχυνση της εφαρμογής της νομοθεσίας, ώστε οι ελεύθερες ζώνες, τα logistic parks και τα εμπορευματικά κέντρα, που προβλέπονται θεσμικά, να αποκτήσουν και την επιχειρησιακή κλίμακα που απαιτεί η οικονομία.

2. Άμεση διασύνδεση του λιμανιού με το οδικό και το σιδηροδρομικό δίκτυο.

3. Απλούστευση των τελωνειακών διαδικασιών με τη χρήση ψηψιακών εργαλείων.

4. Θεσμοθέτηση Εθνικού Συντονιστή Logistics και δημιουργία ενός μοναδικού σημείου επαφής για τις επιχειρήσεις.

5. Αντιμετώπιση του προβλήματος της έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού για τον κλάδο των Logistics.

Case study η Χαλκιδική

«Αντιπροσωπευτικό case study, που αποτυπώνει ακριβώς την ολιστική προσέγγιση της βιομηχανικής ανάπτυξης και της επιχειρηματικότητας 360 μοιρών»χαρακτήρισε τη Χαλκιδική ο Α’ αντιπρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής Γιάννης Κουφίδης.

Όπως εξήγησε, η Χαλκιδική διαθέτει ένα πολυδιάστατο παραγωγικό οικοσύστημα, που ενσωματώνει τον τουρισμό, τις υπηρεσίες, την πρωτογενή παραγωγή και τη βιομηχανική ανάπτυξη με αιχμή τη μεταποίηση αγροδιατροφικών προϊόντων και τα μεταλλεύματα.

Οι πρωτοβουλίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

«Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εργάζεται συστηματικά για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, τη στήριξη της μεταποίησης και της βιομηχανίας, την προώθηση της καινοτομίας και την ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων, ερευνητικών φορέων και πανεπιστημιακής κοινότητας. Παράλληλα, στην Αντιπεριφέρεια δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην πράσινη μετάβαση, με στόχο ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, που θα συνδυάζει την οικονομική πρόοδο με την προστασία του περιβάλλοντος», ανέφερε στον χαιρετισμό του ο αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Στάθης Αβραμίδης.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Αναπτυξιακού Οργανισμού της Περιφέρειας Κεντρικής ΜακεδονίαςΘάνος Μπέγκας υπογράμμισε ότι «η Κεντρική Μακεδονία αποτελεί σήμερα έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες παραγωγής, μεταποίησης, καινοτομίας και εξωστρέφειας της χώρας». Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, η Περιφέρεια στηρίζει το οικοσύστημα καινοτομίας και επιχειρηματικότηταςμέσα από δράσεις προϋπολογισμού 140 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ στο πλαίσιο των προγραμμάτων «ΑφετηρίαΚαινοτομίας και Εξωστρέφειας» και «ΚλειδίΠροόδου» στηρίζει νέες αλλά και υφιστάμενες καινοτόμες επιχειρήσεις στην Κεντρική Μακεδονία.

Στην ημερίδα του ΕΛΙΝΕΚΑ παρέστησαν μεταξύ άλλων ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, αρμόδιος για την Έρευνα και την Καινοτομία, Σταύρος Καλαφάτης, ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας, ο βουλευτής ΝΔ Β΄ Θεσσαλονίκης Θόδωρος Καράογλου, ο γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης Δημήτρης Γαλαμάτης, η Αφροδίτη Νέστορα, μέλος του δ.σ. του ΟΛΘ Α.Ε. κ.ά.