Ημερίδα με θέμα τα trends στους πολιτιστικούς οργανισμούς διοργανώνει η Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης

Με αφορμή την ολοκλήρωση των δράσεων του διεθνούς προγράμματος TEACH FOR FUTURE και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του, ο οργανισμός The Heritage Management Organization (HERITΛGE) διενεργεί ημερίδα με τίτλο Emerging Trends and Technologies (EMTech) in Cultural Organizations: Management Innovation and Network Collaboration, την Πέμπτη 14 Ιουλίου, 09:00 στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης, (Μαρίνου Αντύπα 54, Θέρμη).

Το TEACH FOR FUTURE συγχρηματοδοτήθηκε από την πρωτοβουλία Erasmus + της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να εκπαιδεύσει περισσότερα από 300 άτομα σε τρεις χώρες, Βουλγαρία, Ελλάδα και Ρουμανία.

Στόχος του προγράμματος είναι οι απόφοιτοι να μεταφέρουν εξειδικευμένη γνώση στους τομείς της Πληροφορικής, της Διαχείρισης Καινοτομίας και Συνεργασίας Δικτύων, όπως και της Επιχειρηματικότητας και Ηγεσίας σε ετερογενείς κοινότητες ενήλικων εκπαιδευόμενων από τις τρεις χώρες που συμμετέχουν και την ευρύτερη περιοχή, ώστε να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές για την απόκτηση δεξιοτήτων στις κατά τόπους κοινωνίες.

Το TEACH FOR FUTURE εκτέλεσε ο οργανισμός HERITΛGE σε συνεργασία με τους οργανισμούς Romanian National Association of Librarians and Public Libraries (ANBPR) και Global Libraries – Bulgarian Foundation, με την υποστήριξη της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής και του Διεθνούς Ελληνικού Πανεπιστημίου και υπό την καθοδήγηση του

Την ημερίδα θα χαιρετίσουν ο Dr. Jeffrey Lansdale, Πρόεδρος της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, ο Δρ. Ευάγγελος Κυριακίδης, Ιδρυτής και Διευθυντής του HERITΛGE και ο Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου, Πρόεδρος του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος και συντονιστής του προγράμματος TEACH FOR FUTURE.

Η κεντρική παρουσίαση της ημερίδας έχει θέμα Copyright and online learning in a time of transition: games, creativity and learning και θα γίνει από τους Dr. Jane Secker του Πανεπιστημίου του Λονδίνου και Chris Morrison των Bodleian Libraries του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης.

Μπορείτε να εγγραφείτε για να παρακολουθήσετε την εκδήλωση διαδικτυακά εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε: press@heritagemanagement.org

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα της εκδήλωσης θα βρείτε εδώ.