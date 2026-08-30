Ημαθία: Εξιχνιάστηκε τηλεφωνική απάτη – Απέσπασαν χρήματα και αντικείμενα αξίας άνω των 15.000 ευρώ

Εξιχνιάστηκε τηλεφωνική απάτη σε βάρος γυναίκας που έγινε τον περασμένο Ιούνιο στην Αλεξάνδρεια – Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 4 ατόμων, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί

Εξιχνιάστηκε, μετά από έρευνα των αστυνομικών του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξάνδρειας, τηλεφωνική απάτη σε βάρος ημεδαπής γυναίκας, που έγινε στις 30 Ιουνίου 2026 στην Αλεξάνδρεια.

Για την υπόθεση, όπως έκανε γνωστό η Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τριών ανδρών και μίας γυναίκας, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί.

Ειδικότερα, γυναίκα συνεργός τους τηλεφώνησε στο σταθερό τηλέφωνο της παθούσας, προσποιούμενη την υπάλληλο του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. και ισχυρίστηκε ότι λόγω μεγάλης τάσης, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς και έπρεπε να συγκεντρώσει χρήματα και άλλα αντικείμενα που έχει στο σπίτι και να τα αφήσει σε σημείο του σπιτιού.

Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να της αποσπάσουν το χρηματικό ποσό των 15.000 ευρώ, 2 ρολόγια αξίας 400 ευρώ και 1 πορτοφόλι, τα οποία αφαίρεσαν ο άνδρας και η γυναίκα.

Στη συνέχεια διέφυγαν με όχημα που οδηγούσε ο δεύτερος άνδρας και είχε εκμισθώσει ο τρίτος ημεδαπός άνδρας.