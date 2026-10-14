Ιμάμογλου: Η δίκη έχει πολιτικά κίνητρα και αποσκοπεί στον αποκλεισμό μου από την πολιτική ζωή

Για το ότι επιχειρεί «να εγκαθιδρύσει ένα καθεστώς χωρίς πολιτικούς αντιπάλους», κατηγόρησε την τουρκική κυβέρνηση, ο φυλακισμένος δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, κατά την πρώτη ημέρα της απολογίας του στη δίκη για τον Μητροπολιτικό Δήμο Κωνσταντινούπολης, στη Σηλυβρία.

Ο Ιμάμογλου επανέλαβε ότι η δίκη του έχει πολιτικά κίνητρα και αποσκοπεί στον αποκλεισμό του από την πολιτική ζωή, ενώ, όπως είπε, η (τουρκική) κυβέρνηση αποδυναμώνει συστηματικά τους δημοκρατικούς θεσμούς, επιχειρώντας να εξαλείψει κάθε δυνατότητα πολιτικής εναλλαγής.

«Η σημερινή εξουσία επιδιώκει ένα όνειρο ολοκληρωτισμού Μια πολιτική χωρίς αντιπάλους. Ένας μονοφωνικός Τύπος, μια εξαρτημένη Δικαιοσύνη, ένα ανίσχυρο Κοινοβούλιο, μια φοβισμένη κοινωνία. Και στο τέλος όλων αυτών, μια εξουσία που δεν θα αλλάζει ποτέ», δήλωσε ενώπιον των δικαστών.

Ο Ιμάμογλου συνέδεσε τις δικαστικές διώξεις με την οικονομική κρίση, καταγγέλλοντας παράλληλα την παρέμβαση στο αντιπολιτευόμενο τηλεοπτικό δίκτυο Χαλκ TV. «Μια κυβέρνηση που φιμώνει τον Τύπο δεν απαλλάσσεται μόνο από την κριτική,αλλά χάνει και την επαφή με την πραγματικότητα», ανέφερε. «Εμένα κατηγόρησαν για ταμείο διαφθοράς», είπε και υποστήριξε ότι οι πολιτικές και οικονομικές επιλογές της κυβέρνησης έχουν προκαλέσει συνολικές απώλειες άνω των 577 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Κατηγόρησε τις δικαστικές αρχές ότι επέδειξαν διαφορετική ταχύτητα στην έρευνα για τα κεφάλαια σε σχέση με την υπόθεση του δήμου Κωνσταντινούπολης.

«Εκείνοι δημιούργησαν το πραγματικό ταμείο διαφθοράς»

«Εμένα με κατηγόρησαν ότι δημιούργησα ταμείο διαφθοράς. Εκείνοι δημιούργησαν το πραγματικό ταμείο διαφθοράς και έκλεψαν τα χρήματα του λαού την ίδια περίοδο», ισχυρίστηκε.

Κλείνοντας την πολιτική του τοποθέτηση, ο Ιμάμογλου χαρακτήρισε την κατάσταση αποτέλεσμα θεσμικής αποσύνθεσης. «Αυτή είναι η ιστορία μιας κατάρρευσης. Η κατάρρευση μιας εξουσίας, αλλά ταυτόχρονα και της δημοκρατίας, της δικαιοσύνης και των δημοκρατικών θεσμών», υποστήριξε.

Κατά την εξακρίβωση των προσωπικών του στοιχείων στο δικαστήριο, ο Ιμάμογλου δήλωσε ότι είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και ότι το μηνιαίο εισόδημά του ανέρχεται σε 5-5.500 ευρώ. Και κατήγγειλε ότι η προφυλάκιση έχει μετατραπεί σε μέσο τιμωρίας, πριν ακόμη εκδοθεί δικαστική απόφαση. Υποστήριξε ότι οι δικηγόροι του αντιμετώπισαν πιέσεις, ενώ ένας από αυτούς βρίσκεται επίσης στη φυλακή.

Αναφερόμενος στην απαγόρευση του βιβλίου του Millet Şahidimdir («Ο λαός μάρτυράς μου»), υποστήριξε ότι αστυνομικοί παρενέβησαν στο τυπογραφείο για να εμποδίσουν την εκτύπωσή του. «Απαγόρευσαν το βιβλίο μου, επειδή σκοπός αυτής της δίκης δεν είναι να δικαστώ και να αποκαλυφθεί η αλήθεια. Πρόκειται για μια απολύτως πολιτική δίκη, με στόχο να με εξουδετερώσουν πολιτικά και να διαμορφώσουν τη λαϊκή βούληση μέσω μιας κατευθυνόμενης Δικαιοσύνης», δήλωσε.

Η διαδικασία ενώπιον του 33ου Κακουργιοδικείου Κωνσταντινούπολης, στις φυλακές της Σηλυβρίας, έχει προγραμματιστεί να συνεχιστεί με την απολογία του Ιμάμογλου και τις τοποθετήσεις των δικηγόρων του έως και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου.

Μετά την ολοκλήρωση των αγορεύσεων, το δικαστήριο αναμένεται να ανακοινώσει την επόμενη ενδιάμεση απόφασή του, η οποία μπορεί να αφορά και ζητήματα προσωρινής κράτησης. Δεν πρόκειται για την τελική ετυμηγορία επί των κατηγοριών.

Η επόμενη φάση της δίκης προβλέπεται να αρχίσει έπειτα από διάλειμμα περίπου δύο εβδομάδων.

Ο Ιμάμογλου συνελήφθη τον Μάρτιο 2025, κατηγορούμενος για «διαφθορά», μόλις το Λαϊκό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα τον είχε ορίσει υποψήφιο για τις επόμενες προεδρικές εκλογές, το 2028.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ