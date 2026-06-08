«Ήλθαν, διάβασαν μια σελίδα και έφυγαν»… Το καρφί Αγγελούδη για την παράταξη Ζέρβα

«Ήλθαν, διάβασαν μια σελίδα και έφυγαν», σχολίασε δηκτικά ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τη στάση της μείζονος αντιπολίτευσης στο δημοτικό συμβούλιο.

Ο επικεφαλής της παράταξης «ΝΑΙ στη Θεσσαλονίκη» Κωνσταντίνος Ζέρβας απουσίαζε από τη σημερινή συνεδρίαση του οργάνου και τις θέσεις της παράταξης ανέβαλε να παρουσιάσει ο δημοτικός σύμβουλος Κώστας Ιακώβου, ο οποίος από το βήμα του δημοτικού συμβουλίου ανέγνωσε γραπτή δήλωση που είχε προετοιμαστεί. Ωστόσο, όταν έφτασε η ώρα των απαντήσεων, ο κ. Ιακώβου είχε ήδη αποχωρήσει από την αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου.

Ο Στέλιος Αγγελούδης αρνήθηκε να απαντήσει στα όσα είχαν αναφερθεί από μέρους της μείζονος αντιπολίτευσης, θέτοντας το ερώτημα: «Δηλαδή πώς αντιλαμβάνεστε τον διάλογο;».

Μάλιστα, σημείωσε ότι η συγκεκριμένη πρακτική δεν είναι πρωτόγνωρη, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι απουσίες ή οι πρόωρες αποχωρήσεις αποτελούν συχνό φαινόμενο τόσο για τον Κωνσταντίνο Ζέρβα όσο και για την παράταξή του.

Αντίθετα, ο δήμαρχος απάντησε αναλυτικά στις τοποθετήσεις των επικεφαλής των παρατάξεων που παρέμειναν στην αίθουσα μέχρι το τέλος της συζήτησης, στέλνοντας το δικό του μήνυμα για την ανάγκη σεβασμού προς το δημοτικό συμβούλιο και τις αρχές του δημοκρατικού διαλόγου.

Β.Ζ.