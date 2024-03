Ηλιάνα Παπαγεωργίου:Το chic αξεσουάρ με το οποίο αναβάθμισε ένα μαύρο φόρεμα

Είναι κάποια κομμάτια στην γκαρνταρόμπα μας που γνωρίζουμε ότι έχουν τη δυνατότητα να μας εξυπηρετούν σε πολλές και διάφορες περιστάσεις όποιο κι αν είναι το στιλ μας. Αυτά τα “κομμάτια – κλειδιά” είναι πολύ σημαντικά για τη συλλογή μας, όχι μόνο για τις ημέρες που δεν έχουμε ιδιαίτερη έμπνευση αλλά και για εκείνες που επιθυμούμε να δημιουργήσουμε ένα διαχρονικό look που αναμφίβολα θα μας βγάλει ασπροπρόσωπες σε κάθε περίσταση όπως ένα little black dress.

Ένα μαύρο φόρεμα είναι τόσο απαραίτητο σε κάθε γυναικεία γκαρνταρόμπα όσο είναι ένα λευκό πουκάμισο. Σε formal περιστάσεις αλλά και σε εκείνες που το dress code μας επιτρέπει ένα casual chic look, ένα μαύρο φόρεμα είναι η ασφαλής αλλά και η πιο κομψή επιλογή μας. Το διαχρονικό και θηλυκό μαύρο φόρεμα χαρίζει στις γυναίκες chic και στιλιστικά ασφαλείς εμφανίσεις ενώ πάντα η σωστή απάντηση στο “δεν ξέρω τι να φορέσω”, για κάθε περίσταση, είναι ένα little black dress.

Το “μαύρο φόρεμα” διατίθεται σε μεγάλη ποικιλία επιλογών στην αγορά, επιλογές που έχουμε τόσο στο μήκος, στην γραμμή, στο μήκος των μανικιών όπως και στο ύφασμα, προσφέροντας έτσι τόσο μεγάλη γκάμα όπου ένα little black dress σε σχέση με ένα άλλο μπορούν να έχουν τελείως διαφορετικές στιλιστικές δυνατότητες.

Ένα αξεσουάρ όμως που μπορεί να αναβαθμίσει και να ανανεώσει οποιοδήποτε look με ένα μαύρο φόρεμα επέλεξε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου σε πρόσφατη εμφάνιση της. Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου φόρεσε ένα midi φόρεμα σε loose γραμμή με έντονες βάτες και cut out στη μέση. Το look με το κλασικό και κομψό της φόρεμα ολοκλήρωσε εύκολα και πετυχημένα, φορώντας μία εντυπωσιακή και άκρως girly, στέκα με κρύσταλλα.

Δες την εμφάνισή της