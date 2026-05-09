Ηλεκτρονικές πληρωμές: «Eκρηξη» συναλλαγών το 2025 με 119,5 δισ. ευρώ μέσω καρτών

Οι Έλληνες χρησιμοποίησαν περισσότερο από ποτέ κάρτες και ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών το 2025, με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος να αποτυπώνουν τη σαρωτική επέκταση του ψηφιακού χρήματος σε κάθε πτυχή της καθημερινότητας.

Σύμφωνα με την Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της ΤτΕ, η συνολική αξία των συναλλαγών με κάρτες έφτασε τα 119,5 δισ. ευρώ, ενώ ο αριθμός των πληρωμών εκτινάχθηκε στα 2,7 δισεκατομμύρια συναλλαγές μέσα σε έναν χρόνο.

Η εικόνα δείχνει ότι οι ηλεκτρονικές πληρωμές δεν χρησιμοποιούνται πλέον μόνο για μεγάλες αγορές ή λογαριασμούς, αλλά ακόμη και για τις πιο μικρές καθημερινές δαπάνες, από έναν καφέ μέχρι τις αγορές στο περίπτερο ή τις μετακινήσεις.

Μικρότερες αγορές, περισσότερες συναλλαγές

Ενδεικτικό της αλλαγής στις καταναλωτικές συνήθειες είναι το γεγονός ότι η μέση αξία κάθε συναλλαγής μειώθηκε στα 43 ευρώ από 44 ευρώ το 2024. Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, συνδέεται με τη συχνότερη χρήση καρτών για μικρότερες πληρωμές και καθημερινές αγορές.

Παράλληλα, αυξήθηκε σημαντικά και ο αριθμός των καρτών που κυκλοφορούν στην αγορά. Στο τέλος του 2025 οι κάρτες πληρωμών έφτασαν τα 22,9 εκατομμύρια, παρουσιάζοντας αύξηση 12% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Οι χρεωστικές κάρτες εξακολουθούν να κυριαρχούν, καθώς ανήλθαν στα 19,5 εκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση 13%. Μέσω αυτών πραγματοποιήθηκε το 93% του συνολικού αριθμού συναλλαγών, δηλαδή περίπου 2,5 δισεκατομμύρια κινήσεις.

Πιο περιορισμένη ήταν η άνοδος στις πιστωτικές κάρτες, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 3,3 εκατομμύρια, αυξημένες κατά 4%, ενώ οι συναλλαγές μέσω πιστωτικών καρτών έφτασαν τα 195,5 εκατομμύρια.

Τη μεγαλύτερη μεταβολή κατέγραψαν οι προπληρωμένες κάρτες, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 70% μέσα σε έναν χρόνο και έφτασαν τα 2,8 εκατομμύρια. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται άμεσα με τη νέα πρακτική καταβολής επιδομάτων και οικονομικών ενισχύσεων μέσω ειδικών καρτών από δημόσιους φορείς, όπως η ΔΥΠΑ και ο ΟΠΕΚΑ.

Άνοδος των άμεσων μεταφορών και μεγαλύτερη ασφάλεια

Ιδιαίτερα δυναμική ήταν και η άνοδος στις άμεσες μεταφορές χρημάτων. Οι άμεσες μεταφορές πίστωσης αυξήθηκαν κατά 73% το 2025, με την υπηρεσία IRIS να ενισχύει σημαντικά τη χρήση ψηφιακών συναλλαγών τόσο μεταξύ ιδιωτών όσο και στις πληρωμές προς επαγγελματίες.

Η εξοικείωση των πολιτών με τις ηλεκτρονικές πληρωμές αποτυπώνεται και στη μέση ετήσια αξία συναλλαγών ανά κάρτα, η οποία υποχώρησε στα 5.204 ευρώ από 5.468 ευρώ το 2024. Η μείωση προήλθε κυρίως από τις χρεωστικές κάρτες, καθώς οι καταναλωτές τις χρησιμοποιούν πλέον για ολοένα περισσότερες καθημερινές ανάγκες.

Την ίδια ώρα, τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος δείχνουν βελτίωση και στο επίπεδο ασφάλειας των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Οι συναλλαγές απάτης με κάρτες μειώθηκαν κατά 9% το 2025, ενώ ο σχετικός δείκτης διαμορφώθηκε σε μία fraudulent συναλλαγή ανά 7,6 χιλιάδες συναλλαγές.

Σύμφωνα με την ΤτΕ, η μείωση αυτή αποδίδεται στα αυξημένα μέτρα ασφαλείας, στην καλύτερη συνεργασία τραπεζών και αρμόδιων φορέων, αλλά και στη μεγαλύτερη ενημέρωση των πολιτών γύρω από τους κινδύνους ηλεκτρονικής απάτης.

Η συνολική εικόνα επιβεβαιώνει ότι το ηλεκτρονικό χρήμα έχει πλέον περάσει οριστικά στο επίκεντρο των συναλλαγών, μεταβάλλοντας σταδιακά τον τρόπο με τον οποίο κινούνται καταναλωτές, επιχειρήσεις και δημόσιες υπηρεσίες στην ελληνική οικονομία.

ΠΗΓΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ