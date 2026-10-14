Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου: Το πρώτο βήμα για την πόντιση του καλωδίου

Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχεται το έργο για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου (Great Sea Interconnector), καθώς κατατέθηκε αίτημα αδειοδότησης για τη διεξαγωγή θαλάσσιων ερευνών από το γαλλικής σημαίας πλοίο «ABEILLE MARENGO», όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος. Πρόκειται για το πρώτο βήμα προς την επανάληψη των εργασιών που σχετίζονται με την πόντιση του υποβρύχιου καλωδίου.

Το αίτημα αφορά την χορήγηση εξαίρεσης για τη χρήση του συγκεκριμένου εξειδικευμένου ερευνητικού πλοίου για τις θαλάσσιες περιοχές των ερευνών οι οποίες εμπίπτουν εντός εθνικών χωρικών υδάτων, προσθέτει η ανακοίνωση.

Σύμφωνα με το Φιλελεύθερο της Κύπρου, στην έρευνα θα χρησιμοποιηθεί πολυδεσμικός ηχοβολιστής (Multi Beam Eco Sounder – MBES), ηχοβιλιστής πλευρικής σάρωσης (Side Scan Sonar – SSS), μαγνητόμετρο και βίντεο, ώστε να καταγραφούν λεπτομερώς οι συνθήκες που επικρατούν στον πυθμένα της θάλασσας κατά μήκος της συνολικής όδευσης, ώστε να επιλεγεί η βέλτιστη τελική όδευση για τη μετέπειτα εγκατάσταση/πόντιση των καλωδίων.

Θα ληφθούν δείγματα γεωτεχνικών “καρότων” για βάθη έως 700 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας, προκειμένου να καθοριστεί η μέθοδος προστασίας των καλωδίων στον πυθμένα.

Το πλοίο θα ενημερώνει την Υδρογραφική Υπηρεσία, τη Διοίκηση Υποβρυχίων και τη ΔΛΑ 72 ώρες πριν την έναρξη των εργασιών και σε καθημερινή βάση, παρέχοντας όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, συντεταγμένες, περιγραφή εργασιών, αναγκαία απόσταση ασφαλείας κτλ.

Μετά την εξέλιξη αυτή, είναι θέμα λίγων ημερών η έκδοση της NAVTEX από τις ελληνικές Αρχές.