Ηλεκτρική Διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου: Ανοίγει ο δρόμος υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης του ΑΔΜΗΕ

Εγκρίθηκε την Τρίτη (12/5) η δυνατότητα του ΑΔΜΗΕ να υποβάλει επίσημα αίτημα χρηματοδότησης προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου (GSI).

Το «πράσινο φως» δόθηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης της Κομισιόν, της Ελλάδας, της Κύπρου και της ΕΤΕπ, που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με πηγές, κατά τη διάρκεια της συνάντησης επισημάνθηκε η στρατηγική σημασία του έργου, ιδιαίτερα στη σημερινή γεωπολιτική συγκυρία και αξιολογήθηκε ως θετική εξέλιξη η κοινή επιστολή των υπουργών Παπασταύρου και Δαμιανού για την χρηματοδότηση του έργου, κατόπιν μελέτης δέουσας επιμέλειας (due diligence). Επισημαίνεται ακόμη, ότι η μελέτη που θα υλοποιήσει η ΕΤΕπ θα ανοίξει τον δρόμο για δυνητική συμμετοχή επενδυτών.

Υπενθυμίζεται ότι η επιστολή των δύο υπουργών προς την ΕΤΕπ εστάλη στις 20 Απριλίου.

Στη συνάντηση στη Λευκωσία συμμετείχαν ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου και ο υφυπουργός, Νίκος Τσάφος, ο Κύπριος υπουργός Ενέργειας, Μιχάλης Δαμιανός, η υφυπουργός παρά τω Προέδρω, Ειρήνη Πική, ο αρμόδιος για την Ενέργεια Ευρωπαίος Επίτροπος, Dan Jorgensen, η γενική διευθύντρια Ενέργειας, Ditte Juul Jorgensen, o πρόεδρος και CEO του ΑΔΜΗΕ (project promoter του έργου), Μάνος Μανουσάκης και ο αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ, Ιωάννης Τσακίρης.