Ιγνάτιος Καϊτεζίδης: «Μητέρα όλων των μαχών» για τους δήμους τα οικονομικά

της Βαρβάρας Ζούκα

Τις θέσεις με τις οποίες θα προσέλθει η αυτοδιοίκηση της Κεντρικής Μακεδονίας στο ετήσιο συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), που θα πραγματοποιηθεί φέτος στην Καλαμάτα, καλείται να διαμορφώσει η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔΚΜ). Στην κορυφή της ατζέντας βρίσκονται τα οικονομικά των δήμων, η υποστελέχωση των δημοτικών υπηρεσιών, αλλά και τα ζητήματα που ανακύπτουν από τον νέο Κώδικα Αυτοδιοίκησης.

Το στίγμα των διεκδικήσεων της αυτοδιοίκησης έδωσε ο πρόεδρος της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας, δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, κατά τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της Ένωσης, χαρακτηρίζοντας για ακόμη μία φορά τα οικονομικά ως τη «μητέρα όλων των μαχών» για τους δήμους.

Όπως επεσήμανε, η εκτόξευση του ενεργειακού κόστους, οι αυξημένες μισθολογικές δαπάνες και οι πρόσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις έχουν οδηγήσει το λειτουργικό κόστος των δήμων σε δυσθεώρητα επίπεδα, δημιουργώντας ασφυκτικές πιέσεις στους δημοτικούς προϋπολογισμούς.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις αυξήσεις των αποδοχών των δημοτικών υπαλλήλων, τις οποίες χαρακτήρισε καλοδεχούμενες, επισημαίνοντας ωστόσο ότι δεν είναι δυνατόν το πρόσθετο κόστος να μεταφέρεται στους δήμους. Στα σοβαρά οικονομικά προβλήματα συμπεριέλαβε και το τέλος ταφής απορριμμάτων, τονίζοντας ότι οι δήμοι εξακολουθούν να επιβαρύνονται χωρίς να τους έχουν αποδοθεί τα σχετικά ποσά, όπως προβλεπόταν.

«Η αγωνία όλων των αιρετών είναι να μη μετακυληθεί αυτό το κόστος στους συμπολίτες μας», υπογράμμισε, ιδιαίτερα την ώρα που και τα νοικοκυριά δοκιμάζονται από την ακρίβεια και το υψηλό ενεργειακό κόστος.

Μόνιμο προσωπικό και όχι αποσπασματικές λύσεις

Ως δεύτερο μεγάλο μέτωπο για την αυτοδιοίκηση ανέδειξε ο κ. Καϊτεζίδης την υποστελέχωση των δημοτικών υπηρεσιών, ζητώντας την άμεση εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος προσλήψεων μόνιμου προσωπικού.

Ο πρόεδρος της ΠΕΔΚΜ υπογράμμισε ότι η σημερινή κατάσταση δεν αποτελεί ευθύνη των δήμων, αλλά συνέπεια της δεκαετούς μνημονιακής περιόδου, των μαζικών συνταξιοδοτήσεων, της γήρανσης του προσωπικού και της κινητικότητας, μέσω της οποίας πολλοί δημοτικοί υπάλληλοι μετακινήθηκαν σε άλλους φορείς και υπηρεσίες.

«Οι δήμοι είναι υποστελεχωμένοι και πρέπει να το καταλάβουν όλοι αυτό», τόνισε, επισημαίνοντας ότι απαιτείται ένα ταχύ πρόγραμμα στελέχωσης, ώστε οι δημοτικές υπηρεσίες να μπορούν να ανταποκριθούν τόσο στις υφιστάμενες όσο και στις νέες αρμοδιότητές τους.

Μάλιστα, ξεκαθάρισε ότι η λύση δεν μπορεί να βρίσκεται σε ευκαιριακές προσλήψεις και σε αποσπασματικά προγράμματα απασχόλησης. Αντίθετα, όπως ανέφερε, οι δήμοι χρειάζονται εργαζομένους με εξειδικευμένες γνώσεις και προσόντα, που θα καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

Οι εκκρεμότητες του νέου Κώδικα Αυτοδιοίκησης

Ξεχωριστή θέση στην προετοιμασία της ΠΕΔΚΜ για το συνέδριο της Καλαμάτας καταλαμβάνει και ο νέος Κώδικας Αυτοδιοίκησης.

Ο Ιγνάτιος Καϊτεζίδης επανέλαβε τη θετική στάση της αυτοδιοίκησης απέναντι στη νομοθετική μεταρρύθμιση, χαρακτηρίζοντάς την σημαντικό βήμα εκσυγχρονισμού και προόδου.

Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ασαφή σημεία που χρειάζεται να διευκρινιστούν, ώστε οι νέες ρυθμίσεις να μπορούν να εφαρμοστούν αποτελεσματικά. Παράλληλα, επεσήμανε ότι σε ορισμένα ζητήματα οι θέσεις της αυτοδιοίκησης είναι πιο προωθημένες από τις προβλέψεις του νέου θεσμικού πλαισίου, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το πεδίο για περαιτέρω διεκδικήσεις.