Ιγν. Καϊτεζίδης στο συνέδριο της ΚΕΔΕ: Επτά αιτήματα για την επόμενη μέρα των δήμων

Επτά αιτήματα για την οικονομική και θεσμική ενίσχυση των δήμων διατύπωσε ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) Κεντρικής Μακεδονίας, δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, από το βήμα του ετήσιου τακτικού συνεδρίου της ΚΕΔΕ, που διεξάγεται στην Καλαμάτα. Με αιχμή την οικονομική αυτοτέλεια και τη στελέχωση των υπηρεσιών, ο πρόεδρος της ΠΕΔΚΜ ζήτησε συγκεκριμένες παρεμβάσεις, ώστε η αυτοδιοίκηση να μπορεί να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες των πολιτών.

Στην κορυφή των διεκδικήσεων τοποθέτησε την οικονομική αυτοτέλεια, χαρακτηρίζοντας τα οικονομικά «τη μητέρα όλων των μαχών». Επικαλούμενος σχετική μελέτη της ΕΕΤΑΑ για την ΚΕΔΕ, αναφέρθηκε σε χρηματοδοτικό κενό 2,55 δισ. ευρώ. Όπως επισήμανε, το έλλειμμα αυτό μεταφράζεται σε πιέσεις στην καθαριότητα, στα σχολεία, στις κοινωνικές υπηρεσίες και στα τεχνικά έργα, ενώ το αυξημένο ενεργειακό και μισθολογικό κόστος απορροφά ολοένα μεγαλύτερο μέρος των δημοτικών προϋπολογισμών. Δεύτερο αίτημα αποτέλεσε η στελέχωση των δήμων, με μόνιμες προσλήψεις, ταχύτερες διαδικασίες του ΑΣΕΠ και πολυετές πρόγραμμα κάλυψης των αναγκών, ιδιαίτερα σε επιστημονικό προσωπικό, με αντίστοιχη χρηματοδότηση της μισθοδοσίας.

Για τις δημοτικές υποδομές ο κ. Καϊτεζίδης ζήτησε σταθερό, πολυετές χρηματοδοτικό πρόγραμμα με διαφανή κριτήρια, που θα επιτρέπει τον προγραμματισμό έργων και συντηρήσεων. Τέταρτη προτεραιότητα ήταν η πολιτική προστασία, με σταθερούς πόρους για την πρόληψη, επαρκές προσωπικό, σύγχρονο εξοπλισμό και σαφείς όρους συνεργασίας δήμων, περιφέρειας και κράτους.

Στην κοινωνική πολιτική, ο πρόεδρος της ΠΕΔΚΜ διεκδίκησε διασφάλιση της χρηματοδότησης και της συνέχειας των δομών, με μόνιμες και σταθερές θέσεις εργασίας. Για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, έθεσε ως ζητούμενα τη διασύνδεση των συστημάτων, την κυβερνοασφάλεια και τη μείωση της γραφειοκρατίας. Το έβδομο αίτημα αφορά τη μητροπολιτική λειτουργία στα πολεοδομικά συγκροτήματα Αθήνας και Θεσσαλονίκης.

Ο Ιγνάτιος Καϊτεζίδης έθεσε την ανάγκη κοινής αντιμετώπισης ζητημάτων που υπερβαίνουν τα διοικητικά όρια κάθε δήμου, όπως οι συγκοινωνίες, η αστυνόμευση, ο χωροταξικός σχεδιασμός, η διαχείριση των αδέσποτων ζώων και η ανακύκλωση.

Β.Ζ.