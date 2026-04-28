Ιγν. Καϊτεζίδης: «Η αυτοδιοίκηση στέκεται στο πλευρό των εργαζομένων στις κοινωνικοπρονοιακές δομές»

«Στην αυτοδιοίκηση δεν υπάρχουν διλήμματα. Είμαστε στο πλευρό των εργαζομένων στις κοινωνικοπρονοιακές δομές και καλούμε και την Πολιτεία να στηρίξει τις προσπάθειες αυτών των ανθρώπων, ώστε να μπορούμε να παρέχουμε στις ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού υπηρεσίες αντάξιες μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής χώρας».

Με τα λόγια αυτά ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) Κεντρικής Μακεδονίας, δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, εξέφρασε την υποστήριξή του στον αγώνα των εργαζομένων στις κοινωνικοπρονοιακές δομές για σταθερές σχέσεις εργασίας.

Σήμερα, εργαζόμενοι σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ μαζί με την πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ νομού Θεσσαλονίκης Κλεοπάτρα Χοροζίδη βρέθηκαν στην αίθουσα συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας, ζητώντας τη συνδρομή των δημάρχων, ώστε να ανατραπούν τα σχέδια που απειλούν το εργασιακό μέλλον τους.

«Κάτω από την πίεση της μαζικής κινητοποίησης της περασμένης Παρασκευής στην Αθήνα, ο υπουργός Εσωτερικών αναγκάστηκε να δηλώσει ότι αποσύρει το προσχέδιο νόμου και η συζήτηση ξεκινά από μηδενική βάση», σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ νομού Θεσσαλονίκης.

«Δεν θα επιτρέψουμε να γίνουν απολύσεις. Είναι κόκκινη γραμμή για εμάς η μόνιμη και σταθερή δουλειά», είναι το μήνυμα που έστειλε η κ. Χοροζίδη, σημειώνοντας ότι οι νέες προβλέψεις απειλούν το εργασιακό μέλλον 12.000 εργαζομένων πανελλαδικά.

Η επόμενη κρίσιμη ημερομηνία για τους εργαζόμενους στις κοινωνικοπρονοιακές δομές είναι η 18η Μαΐου, οπότε έχει οριστεί νέα συνάντηση με την ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών.

Τη σφοδρή αντίδραση εργαζομένων και αιρετών στην αυτοδιοίκηση προκάλεσαν τα σχέδια περί αποκλειστικής χρηματοδότησης των παιδικών και βρεφικών σταθμών, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠμεΑ με voucher και τη στελέχωσή τους από μια δεξαμενή προσωπικού ΙΔΟΧ (Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου), στην οποία θα βρεθούν οι νυν υπάλληλοι μαζί με νέους υποψήφιους. Το σχέδιο αυτό έχει παγώσει, υπό την πίεση των αντιδράσεων που εκδηλώθηκαν, με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας να έχει προτείνει λύση στα πρότυπα αυτής που υιοθετήθηκε για τους εργαζόμενους στο «Βοήθεια στο Σπίτι».

Για επιχείρηση διάλυσης των κοινωνικοπρονοιακών δομών μίλησε ο δήμαρχος Νεάπολης – Συκεών Σίμος Δανιηλίδης, προτείνοντας για τον συγκεκριμένο πυλώνα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης διακριτή λειτουργία, ανάλογη με το «Βοήθεια στο Σπίτι».

Β. Ζούκα