Ηγέτης Δημοκρατικών στη Γερουσία ΗΠΑ: «Ο πόλεμος στο Ιράν πρέπει να τελειώσει»

Ο πόλεμος στο Ιράν πρέπει να «τελειώσει» δήλωσε ο ηγέτης των Δημοκρατικών στη Γερουσία Τσακ Σούμερ σήμερα σε συνέντευξη Τύπου μετά την συντριπτική νίκη έναντι του Τραμπ στις αμερικανικές εκλογές.

«Ο αμερικανικός λαός δεν ξέρει γιατί πολεμάμε στο Ιράν. Αυτός (ο Ντόναλντ Τραμπ) δεν το έχει διευκρινίσει ποτέ. Αλλάζει γνώμη μέρα με τη μέρα, ακόμα και από λεπτό προς λεπτό. Αυτός ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει», δήλωσε ο γερουσιαστής σε συνέντευξη Τύπου την επόμενη μέρα από την θεαματική ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές.

«Έχουμε πέντε λέξεις για τον αμερικανικό λαό – η ανακούφιση είναι καθ’ οδόν», ανέφερε.

Ο Δημοκρατικός συνασπισμός στη Βουλή και τη Γερουσία «κινήθηκε ως ένα σώμα» για να καθορίσει τα ζητήματα που ενδιαφέρουν περισσότερο τους Αμερικανούς», με το κόστος ζωής στην κορυφή της ατζέντας τους, πρόσθεσε ο Σούμερ, υπογραμμίζοντας ότι οι ψηφοφόροι μίλησαν επίσης για τη «διαφθορά» του Ντόναλντ Τραμπ.

«Γνωρίζουμε ότι ήταν ο πιο διεφθαρμένος πρόεδρος όλων των εποχών, κατά πολύ, και ο κόσμος το μισούσε αυτό», ανέφερε.

«Οι Αμερικανοί μισούν την κατεύθυνση που ακολουθεί η χώρα μας αυτή τη στιγμή. Έτσι, τώρα, οι Ρεπουμπλικάνοι θα πρέπει να επιλέξουν αν θα συνεχίσουν να ακούν τις ανοησίες που βγαίνουν από την οδό 1600 Pennsylvania Avenue (διεύθυνση του Λευκού Οίκου) ή αν θα αρχίσουν να ενεργούν προς το συμφέρον του αμερικανικού λαού».

«Αν συνεχίσουν να αγκαλιάζουν τον Τραμπ, θα τον ακολουθήσουν μέχρι τον γκρεμό», πρόσθεσε.

Νωρίτερα ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς απέδωσε τη βαριά ήττα των Ρεπουμπλικανών στον πόλεμο με το Ιράν υποστηρίζοντας ότι η σύγκρουση απομάκρυνε από το κόμμα ψηφοφόρους που είχαν στηρίξει τον Ντόναλντ Τραμπ το 2024.

Σε εκτενή ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Βανς αναγνώρισε ότι η ήττα δεν οφείλεται κυρίως στη χαμηλή συμμετοχή των Ρεπουμπλικανών, αλλά στη μεταστροφή σημαντικού μέρους των ψηφοφόρων τους προς τους Δημοκρατικούς.

«Ο πόλεμος είναι η αιτία της ήττας μας. Ο ίδιος ο πρόεδρος το είπε χθες το βράδυ», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «όλοι γνωρίζουν γιατί χάσαμε και κάθε ειλικρινής συζήτηση για την επόμενη ημέρα πρέπει να ξεκινήσει από εκεί», ανέφερε.