Ηγετικό στέλεχος της Χεζμπολάχ: «Δεν θα αφοπλιστούμε ποτέ»

To μήνυμα ότι η Χεζμπολάχ δεν θα αφοπλιστεί «ποτέ, μα ποτέ» έστειλε ένα από τα ηγετικά στελέχη της οργάνωσης του Λιβάνου.

«Όχι μέχρι μια πραγματική εκεχειρία. Όχι μέχρι την αποχώρηση του Ισραήλ. Πριν από την επιστροφή των κρατουμένων, πριν από την επιστροφή των εκτοπισμένων και πριν από την ανοικοδόμηση. Μέχρι τότε, δεν είναι δυνατόν να μιλήσουμε για τα όπλα της Χεζμπολάχ» είπε χαρακτηριστικά στο BBC o Γουαφίκ Σάφα.

Νωρίτερα ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ αποτελεί θεμελιώδες αίτημα σε περαιτέρω συνομιλίες με την κυβέρνηση του Λιβάνου.

Η συνέντευξη, σε ένα κτίριο κατοικιών στη Βηρυτό, προσφέρει μια σπάνια ματιά στον συντονισμό μεταξύ της Χεζμπολάχ και του κύριου περιφερειακού υποστηρικτή της, του Ιράν.

«Η Χεζμπολάχ και το Ιράν είναι δύο ψυχές σε ένα σώμα», είπε ο Σάφα. «Δεν μπορεί να υπάρξει Χεζμπολάχ χωρίς το Ιράν και ούτε Ιράν χωρίς τη Χεζμπολάχ», είπε, περιγράφοντας τη σχέση ως «θρησκευτική, νομική και ιδεολογική».

Η Χεζμπολάχ, μια σιιτική πολιτική μουσουλμανική και στρατιωτική ομάδα, αντιτίθεται στο δικαίωμα ύπαρξης του Ισραήλ και θεωρείται τρομοκρατική οργάνωση από τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, το Ισραήλ και πολλές άλλες χώρες.

Η ομάδα εντάχθηκε στην τελευταία σύγκρουση εκτοξεύοντας πυραύλους στο Ισραήλ στις αρχές Μαρτίου, λέγοντας ότι ανταποδίδουν τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν και τις σχεδόν καθημερινές ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο από τον τελευταίο τους πόλεμο τον Νοέμβριο του 2024. Το Ισραήλ απάντησε με έντονες αεροπορικές επιδρομές και μια ακόμη χερσαία εισβολή στο νότιο Λίβανο, λέγοντας ότι η εκστρατεία του θα συνεχιζόταν μέχρι να αφοπλιστεί η Χεζμπολάχ.

Απαντώντας σε ερώτηση αν η Χεζμπολάχ έδινε προτεραιότητα στα συμφέροντα του λαού του Λιβάνου ή του Ιράν τόνισε: «Φυσικά, η Χεζμπολάχ εξετάζει τα συμφέροντα του Λιβάνου».

Υποστήριξε ότι η ιρανική υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένης της πίεσης για κατάπαυση του πυρός, βοήθησε τον Λίβανο στην τρέχουσα σύγκρουση.

Και με τη Χεζμπολάχ να αρνείται να αφοπλιστεί και να επιμένει σε ευρύτερους όρους, και το Ισραήλ να διατηρεί τις απαιτήσεις ασφαλείας του, οποιαδήποτε κατάπαυση του πυρός μπορεί να αποδειχθεί μόνο μια παύση σε μια πολύ μεγαλύτερη σύγκρουση.